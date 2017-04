Film en boek moeten 'Achterhuis van Rotterdam' bekender maken

Filmproducent Marc Smedema kende het onderduikverhaal niet, tot hij werd uitgenodigd in de kerk. Hij was direct in voor een 'docudrama': een combinatie van een documentaire met interviews en nagespeelde reconstructies. Het boek 'De Orgelzolders - Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk', dat volgende week verschijnt, zal als basis dienen voor de film die in 2018 klaar moet zijn.

Het verhaal zelf lijkt al op een filmscript. De onderduikers zaten in een ruimte van een paar vierkante meter, in het pikkedonker. In de winter was het ijskoud, in de zomer bloedheet. Een van de onderduikers raakte zwanger in de kerk, en beviel er van een zoon. Een oogarts uit de buurt assisteerde bij de bevalling.

Tijdens de laatste dagen van de oorlog was er zelfs nog een inval van de Duitsers. De onderduikers konden zich ternauwernood verstoppen. Het is een klein wonder dat ze niet al verraden waren: achteraf bleken veel omwonenden te vermoeden dat er onderduikers in de kerk zaten. Desondanks raakte het verhaal in de vergetelheid, tot in 2006 een van de voormalige onderduiksters op een krantenadvertentie over de kerk reageerde.

Smedema hoopt dat het verhaal van 'het Achterhuis van Rotterdam' door het boek en de film bekender wordt. De beheerders willen al jarenlang een museum van de kerk maken. Nu zijn de orgelzolders alleen nog via een krakkemikkig trapje te bereiken.

