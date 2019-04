Fietsen in Zuid-Zweden en dan eten in alle rust; wat een luxe!

De kop van een eland hangt aan de muur. Met een zachte, bruine vacht en enorm gewei. Blokken hout liggen klaar voor de koude dagen, als de mist zich boven het meer Åsnen vormt. Daar komt onze privé-kok Per-Ola Hermansen (36) aan met twee borden rivierkreeft, waar hij sierlijk de bouillon bij schenkt. Het kunstwerkje is verrukkelijk, misschien nog wel extra door de lange fietstocht van vandaag. Intense smaken. Alsof we in een restaurant zitten van Michelin-niveau.

Zodra de toeristen naar huis gaan en de dagen korter worden, pakt iedereen zijn oude ritme weer op, een beetje te­rug­ge­trok­ken, geïsoleerd

De kreeften komen uit de rivier verderop, de Mörrumsån. Wat op de eigen ranch Blidingsholm is neergeschoten of met een korf uit het water komt, verschijnt hier, in Hotel Åsnen, op het bord. Duurzamer kan haast niet. “Het menu hangt af van wat de natuur op dat moment te bieden heeft”, vertelt Per-Ola. “De ene keer werk ik met bosbessen, de andere keer met paddestoelen.” Net als in het interieur - naast de gietijzeren kachel staan twee hippe, oranje fauteuils - krijgt de traditionele stijl een hip randje.

Aangeharkt miniatuurpark Hotel Åsnen ligt vlak bij de Sydostleden, een fietsroute van ruim 270 kilometer in het zuidoosten van Zweden. Behalve in de zomer, als de stranden vol liggen, is het hier rustig. Het is al de derde keer in vijf dagen dat we in een restaurant zitten waar de chef-kok zich om niemand anders hoeft te bekommeren. Wat een luxe. Als kok Per-Ola ons bedient, hebben mijn reisgenoot en ik er al vijf fietsdagen op zitten. De reis begon in Simrishamn, een klein havenstadje met pastelkleurige huizen. Lange zandstranden, bejaarde bossen en weilanden met stenen muurtjes wisselden elkaar af, soms was de weg vlak, soms heuvelig. Op een knalgeel bord prees een imker zijn honing aan, een boer verkocht flessen met äpplemust, appelsap. 20 kronen, stond op het briefje, net geen 2 euro. Soms lijkt het alsof je door een aangeharkt miniatuurpark fietst. Op de houten huizen in het typisch Zweedse falurood, of in een zachte pasteltint, valt nergens een stukje afgebladderde verf te vinden, in de tuinen lijken alle planten even gelukkig. De Zweden zijn trots op hun onderkomen en geven dat al hun aandacht. Op andere momenten is de omgeving nonchalanter, grilliger, wilder. Een rivier die woest over enorme keien stroomt of een spiegelend meer waarin een achtergelaten oud bootje ligt te wachten op zijn eigenaar.

Eén vis per dag Het allereerste restaurant op onze reis, Lilla P in Kristianstad, is leeg. Alsof de hele stad is opgetrommeld voor een groot muziekfestival, ergens aan de andere kant van de stad. Ondanks het late tijdstip neemt de ober de tijd voor het opdienen van de gerechten: carpaccio, bakad röding (gebakken zalmforel met botersaus) en frambozensorbet. De kok gaat te werk als een beeldend kunstenaar die over elke beweging nadenkt. Met volle aandacht voor de ingrediënten. Voor de kleuren en de vormen. Net zoals de Zweden hun tuintjes verzorgen. Als we de volgende dag door een plensbui fietsen, valt pas op hoeveel deuren van restaurants en koffietentjes eigenlijk zijn gesloten. Zodra de Zweedse toeristen naar huis gaan en de dagen korter worden, neemt iedereen zijn oude ritme weer op. Een beetje teruggetrokken, geïsoleerd. ‘Ensam är stark’, is een Zweedse uitdrukking: alleen is sterk. Vrienden en familie worden thuis uitgenodigd voor drankjes of een diner, al is het maar omdat je in een restaurant al snel 7,50 euro voor een glas huiswijn aftikt. Houten huis in typisch falurood © jessica de korte “Kom snel binnen”, roept Ulrika Segre (51), eigenaar van Gårdens Skafferi, als ze ons na een regenbui doorweekt op haar drempel ziet staan. Toevallig is haar boetiekje open op vrijdag. De koffie staat klaar, de cake ook, puffend zakken we neer in de leren bank met koeienkussens. Ulrika’s haren zijn net zo blond als die van Sanna Viktoria Nielsen, de zangeres die derde werd bij het Eurovisie Songfestival in 2014 en nota bene in dít dorp, Edenryd, haar wiegje had staan. Het meer Åsnen heeft een kustlijn van 700 kilometer en meer dan duizend eilandjes Ulrika verkoopt delicatessen, vlees en vis uit eigen streek. Vooral in de zomer is het druk. Dan komen Zweedse vakantiegangers hier hun ingrediënten halen, zodat ze bij hun tent of huisje uitgebreid kunnen kokkerellen. De Zweden houden van koken en staan dicht bij de natuur. Bij Mörrums Kronolaxfiske kunnen ze zelf hun zalm en forel vangen. De belangrijkste regel: iedereen mag maar één vis per dag houden. Juist daarom zijn er misschien wel meerdere wereldrecords verbroken. In 1993 nog, met een zalm van 18,36 kilo.