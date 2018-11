Festival Le Guess Who? als muzikale ontdekkingstocht: vreemd en toch vertrouwd

Het heeft iets van een geheim genootschap. Overal in de donkere Utrechtse binnenstad lopen kleine groepen mensen. Ze laten ergens een portier hun polsbandje zien. En dan zijn ze binnen, staan ze in een kerk, een club, een concert- of theaterzaal. Daar klinkt muziek die veel aanwezigen nooit eerder zullen hebben gehoord. Precies daarom gaat het ook. Als deze bezoekers iets vertrouwds hadden willen horen, waren ze wel thuisgebleven. Nee, de eerste stelregel van het Le Guess Who? festival is: omarm het vreemde.

Eerlijk is eerlijk, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Ben je al die trappen van TivoliVredenburg op naar boven gegaan, sta je daar te luisteren naar muziek die je niet direct iets zegt. Het is het dilemma dat de bezoeker op elk festival kent, maar op een ontdekkingsevenement als Le Guess Who? nog meer: probeer je de gevraagde concentratie op te brengen of ga je verder, stap je een andere zaal of kerk binnen waar misschien wel iets van je gading speelt? Ga je te vroeg weg? Zoals bij de evidente publieksfavoriet Devandra Banhart die met zijn eerste, kabbelende liedjes het onrustige gevoel geeft dat elders wat opwindenders te beleven is. Vervolgens sta je uit de drukte ineens in een bijna lege club. Bij een spannende dj, dat dan weer wel.