Festival Classique: zelfs het reuzenrad op de Pier heeft een mooie bijrol

Tot op het laatst spande het erom: als het voor Zuid-Nederland voorspelde noodweer Scheveningen zou bereiken, zou de première van 'Carmina Burana' letterlijk in het water vallen. Dit spektakelstuk in de openlucht van het Festival Classique vond plaats op het Noorderstrand. De regen bleef donderdag uit, maar er hing wel een kille zeemist.

Het populaire werk van Carl Orff op middeleeuwse, Latijnse gedichten werd uitgevoerd door het Theaterkoor Dario Fo, een uit driehonderd amateurzangers bestaand projectkoor, het Haags Matrozenkoor en vier prachtig zingende en acterende beroepssolisten.

Houten keet als orkestbak

De twee vleugels van het pittig spelende pianoduo Scholtes & Janssens en de slagwerkgroep Percossa stonden opgesteld in een houten keet. Het dak van die orkestbak fungeerde als podium voor de scenische opvoering. Op twee zandbergen, die het podium flankeerden stonden de in grijs-wit geklede koorzangers.

De dirigent wist de grote hoeveelheid musici perfect in het lastige ritmische gareel te houden.

De mist bleek allerminst een spelbreker te zijn, maar eerder een onbedoeld versterkend element van het toch al spectaculaire toneelbeeld. Vooral de schimmige verschijning van het reuzenrad op de Pier had iets magisch. Dit had een hoofdrol, want in de 'Carmina Burana' draait alles om het rad van fortuin, waaraan Fortuna draait. In het majestueuze slotkoor 'O Fortuna' ging het reuzenrad daadwerkelijk draaien.