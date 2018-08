Festival Appelsap is ook zonder headliners een vrolijke chaos

Goed, dat je als hiphop-ster wegens ziekte niet kan reizen – zoals Madlib – kan gebeuren. Maar dat de Amerikaanse rapper Famous Dex de avond ervoor cancelde ‘wegens paspoortproblemen’, maar tegelijkertijd wel een show in San Diego afwerkte? Niet cool. Een belediging voor het trotse Appelsap: Famous Dex hoeft zich in Amsterdam-Oost niet meer te vertonen.

Lees verder na de advertentie

Die krenking werkte als rode lap op een kudde stieren: zo wild ging het er aan toe op het eendaagse festival voor hiphop & urban, zaterdag, in het Amsterdamse Flevopark. Alsof het publiek wilde bewijzen die headliners helemaal niet nodig te hebben. Hoewel dat klopte – in de vrolijke bende van Appelsap is iedereen gelijk – verloor het festival door zijn onthoofding ook iets van een spanningsboog.

De dag eindigde onverdiend slap, met een voor Ronnie Flex on­ka­rak­te­ris­tie­ke aanfluiting onder zijn alias Flonti Stacks

Daarnaast eindigde de dag onverdiend slap, met een voor Ronnie Flex onkarakteristieke aanfluiting onder zijn alias Flonti Stacks. Door de afleidende vriendenkliek op het podium, zijn geschreeuw, gescheld, en het totaal ontbreken van focus eindigde Appelsap een beetje als een leeglopende ballon.

Nooit gedacht dat Flex een voorbeeld kon nemen aan de scherp bij de les rappende Vieze Freddy, die liet zien waarom je ál-tíjd De Jeugd van Tegenwoordig moet bellen als je een feestje nodig hebt. Want het is niet zo ingewikkeld, op Appelsap. Geen rapper hier werd begeleid door een liveband, het draaide puur om de combinatie van skills, bravoure en charisma – en de kunde om het publiek met een stevige dosis bangers in een allesverslindende draaikolk te veranderen.

Bij De Jeugd was dit alles perfect in balans. De beheerste Londenaar Wiley moest het vooral hebben van zijn techniek: verbluffend hoe scherp articulerend de grime-rapper zijn mitrailleurstem boven de rammende beats liet ratelen. Bij jonge hond Jacin Trill was het precies andersom: als je zo zelfverzekerd over het podium stuitert dan ben je een kniesoor als je zeurt over hoe eentonig zijn flows klonken.

De show van SMIB, het feestrapkunstenaarscollectief uit de Bijlmer, was de blauwdruk voor de gemiddelde Appelsap-show. Over elkaar heen buitelende rappers, stoere vriendenkliek achter de dj-booth, een publiek dat door het dolle gaat. En in die vrolijke chaos zweepte SMIB’s knotsgekke voorman Ray Fuego het gretige publiek op naar nieuwe hoogtes.

Die gretigheid zag je ook in de kleinere hoekjes: zo barstte het krappe Boiler Room-podium uit z’n voegen, met rappers midden tussen het publiek, zoals bij het dampende Slowthai. Nu mag hiphopfestival Appelsap inmiddels wat betreft schaal worden overvleugeld door het grote geld achter Woo-Hah, voor spanning, muzikale vernieuwing en gekte biedt het vruchtbare ­grond. Waarbij die Amerikanen helemaal niet nodig bleken.

Appelsap, Flevopark Amsterdam, met: Wiley, Jeugd van Tegenwoordig, Flonti Stacks, SMIB, e.v.a.

Lees hier meer muziekrecensies.