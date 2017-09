Feesteten: Vijgen uit de oven

In de Zuid-Franse bergen zomert het nog lekker na, daardoor komen er elke dag weer nieuwe donkerblauwe, rijpe, zachte dikkerds bij. Te veel om allemaal als ontbijt weg te werken. Gelukkig kun je met vijgen, net als met praktisch alle vruchten, veel doen, in de hartige maar natuurlijk ook in de zoete sector, zoals dit vijgentoetje.

Verhit de oven tot 200°C. Snijd de vijgen vanaf de plek waar het steeltje zat kruislings in, maar niet tot op de bodem. Leg ze, als een bloem opengevouwen, op een met bakpapier beklede bakplaat. Meng room, honing en geraspte citroenschil naar smaak, en verwarm dit mengsel, maar laat het niet aan de kook komen. Giet het over de vijgen en strooi de amandelschilvers erover. Zet de bakplaat ongeveer 6 minuten in de oven en dan 2 minuten onder de grill. Weinig werk, behoorlijk calorierijk, maar de zonde waard.

Mocht u geen overvloedige aanvoer van verse vijgen hebben dan is ook'druiven uit de oven' een interessante optie. Ooit heb ik dit recept uit een plaatselijke Franse krant geknipt.

Verhit de oven tot 200°C. Spreid druiven en takjes tijm uit op een met bakpapier beklede bakplaat, sprenkel er olijfolie en strooi er peper en zuinig zout over. Bak de druiven ongeveer 10 minuten (schud ze halverwege een keer om) of tot ze beginnen te karamelliseren en (dreigen te) barsten.

Daarna kunt u er vele kanten mee uit.

Eet ze bij paddestoelenrisotto of pasta met een vlezige saus.

Beleg crostini met ricotta en een paar ovendruiven.

Serveer de ovendruiven in combinatie met nog warme, geroosterde walnoten en stokbrood.

Eet ze bij stukjes worst bij de borrel.

Meng in een ovenschaaltje 50 g ricotta, 50 g geraspte parmezaan, 50 g mozzarella en zwarte peper uit de molen naar smaak. Laat dit mengsel naast de druiven meebakken in de oven. Serveer de warme druiven met het eveneens warme kaasmengsel. Kan zowel als voor- als nagerecht.

Voor de vijgen uit de oven:

12 verse vijgen

5 dl crème fleurette*

100 g honing

de geraspte schil van 1 citroen

amandelsnippers

* Van rauwe melk geschepte room, ongepasteuriseerd. Slagroom kan ook.

Voor de druiven uit de oven:

500 g blauwe druiven zonder steeltjes

paar takjes verse tijm

extra vierge olijfolie

zwarte peper uit de molen

wat zout

