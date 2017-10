Feesten rond de taal

De 'lezingen' hadden meer van optredens, en de 'informatiemarkt' hing vol met ballonnen. Er was vooral veel vrolijkheid: scheidend directeur Smulders kreeg een lintje, Frits Spits kreeg een prijs, en de optredens waren een aaneenschakeling van sprekers en cabaretiers die vooral hun publiek amuseerden. Zelfs de muziekgroep deed haar best om de liedjes met humor aan elkaar te praten. En aan het einde was er nota bene beschermvrouwe H.K.H. Prinses Laurentien die zich door haar slotwoord heen grapte.

Natuurlijk was het ook af en toe serieus: Frits Spits schonk zijn prijs aan wetenschappelijk onderzoek naar taalgebruik rond de zorg voor dementerenden, en prinses Laurentien benadrukte het belang van een rijk taalaanbod voor taalzwakke kinderen. Maar eigenlijk was het congres meer een festival. Het past in een serie, die begon met het DRONGO talenfestival eind september en deze week een vervolg krijgt in de 'Week van het Nederlands', die zaterdag door Hans Bennis (Taalunie) werd geopend. Ook die week heeft het karakter van een festival.

Vroeger was Nederland meer een verenigingsland, nu is onze gezamenlijke belangstelling dus gekanaliseerd in de festivals. In de zomer muziek, in het najaar de taal. Noteert u het maar in uw agenda.