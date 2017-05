Feestelijke recepten met Israëlische invloeden

Sarit Packer en Itamar Srulovich zijn een echtpaar. Oorspronkelijk zijn beiden afkomstig uit Israël, maar ze wonen al jaren in Londen. Sarit, de vrouwelijke helft, werkte jarenlang als patissier voor Yotam Ottolenghi en Itamar stond daar gelijktijdig in de keuken als kok. Verliefd, verloofd, getrouwd en ze openden een eigen zaak. En daarna nog een.

Mede dankzij het grote succes van de boeken van Ottolenghi gaven ze in 2014 een eigen kookboek uit. Dat was misschien een beetje snel; hun eigen restaurant was toen nog niet zo lang open. Desalniettemin werd het boek vooral in Engeland een succes. De Nederlandse editie haalde bij lange na niet de enorme verkoopaantallen waarop gehoopt was.

Onalledaagse bakboeken verschijnen nu eenmaal minder vaak dan kookboeken

Nu is er dan een volgend boek. Dit gaat alleen over bakken, wat het meer bijzonder maakt dan hun eerste boek. Onalledaagse bakboeken verschijnen nu eenmaal minder vaak dan kookboeken. Bovendien is bakken echt de specialiteit van Packer. Zij rangschikt al jaren al haar (bak)recepten in een ordner.

Niet alleen de herkomst van het gerecht wordt daarin vermeld, ook bijzonderheden worden keurig opgeschreven: is het in te vriezen, hoe lang kan het bewaard worden en is het wel of niet zoet.

Hartig De recepten in het boek zijn niet allemaal zoet. Er wordt ook veel hartig gebakken bij restaurant Honey & co in Londen. Hun Israëlische achtergrond zie je in veel recepten terug. Zoet-zoute pretzels met sinaasappel en tahin, ‘S-phylas’ met gerookte aubergine en zandkoekjes met kikkererwtenmeel zijn daar voorbeelden van. S-phylas? Het is veel minder ingewikkeld dan het lijkt. In het recept van Packer gaan maar liefst vijftien teentjes knoflook. Ook dat is zeker het proberen waard. Het recept voor phylasbladerdeeg staat in het boek, maar er zou ook filodeeg voor gebruikt kunnen worden. Het deeg wordt gevormd in een S, een beetje zoals onze banketletter met Sinterklaas. De vulling bestaat uit auberginepuree die door een heel dikke roux is gemengd. Een heerlijk recept! Zo zijn de meeste recepten in het boek origineel, zeer smakelijk, geschikt voor een doordeweekse dag, maar ook voor feesten en partijen. Natuurlijk staat ook het recept voor shaksuka in het boek. In de tekst erboven wordt vermeld dat er in hun restaurant ontzettend veel vraag is naar dit gerecht, maar dat ze het alleen op zaterdag maken. ‘Anders zou er de hele week niets anders worden besteld.’ Het is een recept dat je niet zo snel zou verwachten in een bakboek, maar momenteel zo hip dat iedereen het wil maken en eten. In het recept van Packer gaan maar liefst vijftien teentjes knoflook. Ook dat is zeker het proberen waard.

