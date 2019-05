Hij is niet meer te krijgen, die ene ‘champagne’ die wij op onze huwelijksdag dronken. Om de kosten wat te beperken, kozen we voor een mousserende wijn die niet in de Champagne was gemaakt en daarom slechts crémant heet. De wijn wordt wel volgens dezelfde méthode traditionelle gemaakt, waarbij de gisting van de wijn in de fles plaatsvindt (en niet in het vat). Na de toevoeging van rietsuiker of citroenzuur wordt de extra sterke wijnfles met de hals naar beneden in een rek gelegd en stijgt de druk in de fles.

Lees verder na de advertentie

De flessen worden in koele kelders vaak gedraaid en na maanden wachten bevroren en geopend. Het bezinksel en wat wijn schieten dan uit de flessenhals, het tekort wordt bij- gevuld met wijn en misschien nog wat suikers, voorzien van de definitieve kurk en nog een tijdje ‘opgelegd’. Voilà champagne of crémant.

Gemaakt van de ultieme druif van de streek Cher-et-Loir

Onze crémant de Loire kwam uit het plaatsje Valençay waar het romantische kasteel staat van Charles Maurice de Talleyrand, een sluwe politicus die vanwege zijn kreupele benen als kind naar het klooster moest. Maar hij trad de kerk uit, werd door de paus geëxcommuniceerd, raakte bevriend met Lodewijk XVI maar wist de dans van de terreur te ontspringen door naar Amerika te vluchten.

Deze politieke kameleon werd bij terugkeer minister van Napoleon en vertoefde met zijn maîtresse vaak op zijn kasteel tussen de wijnvelden. Onze bubbels heetten naar die maîtresse: Duchesse de Dino. Haar kamer, de chique zalen en zelfs de rolstoel en hulpstukken van Talleyrand zijn allemaal nog te zien in het idyllische kasteel.

In Meulnes, aan de voet van Valençay, staat een ander kasteel waar ook mooie wijnen en crémants vandaan komen: het chateau de Quinçay. Ze hebben ook roze, maar ik beveel de witte crémant aan, de brut (die droger is dan de demi-sec). Gemaakt van drie druiven chardonnay, chenin blanc en arbois, de ultieme druif van de streek Cher-et-Loir. Feestelijk en prikkelend. En ze zijn misschien niet zo mooi als die van de duchesse de Dino, maar ook dit kasteel heeft sfeervolle kamers die ze nog verhuren ook. Laura van Baars

Chateau de Quinçay méthode traditionelle chateaudequincay.com Adviesprijs: € 9 tot € 15



© Getty Images