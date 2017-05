Fascinerende start van Twin Peaks

Een kleine teleurstelling voor de vele fans die hadden gehoopt op een persconferentie of een introductie bij de vertoning van de eerste dubbele aflevering van 'Twin Peaks: The Return' in een grote witte tent aan zee.

Tegelijkertijd was er begrip voor het besluit van de publiciteitsschuwe regisseur om het nieuwe seizoen van de legendarische misdaadserie voor zich te laten spreken. Het is precies waar het in Twin Peaks om gaat. Lynch reikt van alles aan, hij zet sporen uit, en het is aan de kijker om de mysterieuze gebeurtenissen te ontrafelen en betekenis te geven.

Voor de vertoning in Cannes meldden zich vooral doorgewinterde fans, zoals een Hongaarse collega die zich wachtend in de rij nog precies herinnerde hoe Twin Peaks vijfentwintig jaar geleden insloeg als een bom. In 1989 was de Muur gevallen. Twin Peaks, dat zijn première in 1990 beleefde, was de eerste Amerikaanse serie die hij op de Hongaarse televisie zag. "Je kunt je voorstellen wat voor indruk dat maakte, wij waren communistische staatstelevisie gewend."

Terug naar toen

De voorstelling in Cannes had door de toegestroomde fans wel wat weg van een séance. Er klonk applaus bij de eerste tonen van de bezwerende muziek van Angelo Badalamenti. Als bij toverslag was iedereen terug in Twin Peaks, bij de beelden en vooral de tekst waarmee Laura Palmer ons een kwart eeuw geleden verliet. "I will see you again in 25 years", zei ze toen.

Kyle MacLachlan als FBI Special Agent Dale Cooper in een scene uit 'Twin Peaks'. © EPA

Een fascinerende start van het nieuwe, derde seizoen, vooral door de terugkeer van veel oude gezichten, zoals Kyle MacLachlan als FBI Special Agent Dale Cooper die nog steeds gevangen zit in de parallelle wereld van de Red Room, terwijl zijn boosaardige dubbelganger (leren jack, zonnebankbruin gezicht) buiten rondwaart.

Het is alsof je op een reünie van de middelbare school terecht bent gekomen. Hey, daar heb je hulpsheriff Andy. Wat heeft hij een dikke buik gekregen. En wat is er met de knappe motorrijder James gebeurd? Helemaal kaal geschoren?

In plaats van zwarte koffie uit een mok wordt er latte gedronken uit een grote papieren beker

Ook zet Lynch langzaam nieuwe mysteries uit, waarbij hij het beboste Twin Peaks prachtig contrasteert met het ultramoderne landschap van New York. Daar, tussen het glas en staal van gigantische wolkenkrabbers, laat hij een angstaanjagende verschijning los die qua impact wel wat wegheeft van Hitchcocks douchescène in 'Psycho' – in ieder geval niet bestemd voor de tere ziel.