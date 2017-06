Fantasie en romantiek in plaats van Hollandse School

Werkmannen en kooplui krioelen door de straten van een fictieve Franse havenstad, kolossale schepen laden en lossen hun waar. Een partij krijtrotsen met daarbovenop een burcht torent hoog boven de bedrijvigheid uit.

Als je goed kijkt naar het doek dat Wijnand Nuijen in 1836 beschilderde, kun je de hectiek op de kade bijna horen. 'Een drukke haven in Normandië', zoals het schilderij heet, is na 180 jaar terug op Nederlandse bodem, en wel aan de eervolle muur van Teylers Museum in Haarlem.

Wijnand Nuijen is een prachtig voorbeeld van een jong gestorven genie, waarvan nog veel meer goeds had kunnen komen

De zon is waarschijnlijk net begonnen met zakken en werpt een roze gloed over het tafereel. Het lijkt alsof je de bakstenen van de bouwvallige stadshuizen kunt tellen, op een verkoopkleedje schitteren potten, vazen en ridderhelmen in het schemerlicht. "Nuijen was in zijn tijd een heel opvallend kunstenaar", zegt conservator Terry van Druten. "Daarom wilden we zo graag een doek van zijn hand hebben. Hij week af van Hollandse traditie van de 17de eeuw en liet zich inspireren door de Franse en Engelse romantiek. Zijn landgenoten moesten er aanvankelijk niets van hebben, maar Nuijen bracht meer fantasie en kleur naar de Nederlandse schilderkunst."

Nuijen (1813-1839) is misschien niet de allerbekendste naam, maar wel een belangrijke kunstenaar uit de vroege 19de eeuw, meent Van Druten. Veel werken van zijn hand zijn er niet: de schilder stierf op 26-jarige leeftijd, waarschijnlijk aan tuberculose. "Hij is een prachtig voorbeeld van een jong gestorven genie, waarvan nog veel meer goeds had kunnen komen", zegt Van Druten.

De echt goede werken van Nuijen zitten vrijwel allemaal vast in museumcollecties elders. Toen 'Een drukke haven in Normandië' vanuit een Duitse, adellijke privécollectie op de markt kwam, kon Teylers Museum dankzij de Roodenburg Van Looy Stichting direct toehappen. "Teylers Museum kocht in de negentiende eeuw alleen werk van levende meesters", zegt Van Druten. "Nuijen stierf te vroeg om een werk te bemachtigen. Dat gat is nu gevuld."

