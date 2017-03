Fans keren ‘zieke’ rapper Drake de rug toe

Natuurlijk wilden 14.000 woedende fans niet geloven dat Drake echt ziek was geworden, afgelopen maandag. Een barman in de Ziggodome hielp het bericht de wereld in dat de rapper ergens kotsend onder een barkruk lag, omdat hij ‘te veel jonko’ gerookt had – jointjes. Drake zou niet de eerste buitenlandse artiest zijn die net iets te lang in een hoofdstedelijke coffeeshop was blijven hangen. Het management van Drake ontkende in alle toonaarden: nee, hij was écht ziek, hij mocht van de dokter niet optreden. En waarom ook niet? Wereldberoemde artiesten zijn soms net mensen.

Het was natuurlijk niet slim om pas op het moment dat alle fans al een uur stonden te wachten in de Ziggodome tot de conclusie te komen dat het echt niet ging lukken – temeer daar het concert al eens eerder was uitgesteld. Maar stel je de enorme druk eens voor: als er duizenden mensen op je staan te wachten en er miljoenen euro’s op het spel staan, hou je misschien te lang vol dat het wel gaat lukken.

Tegen beter weten in Sommige artiesten gaan tegen beter weten in toch het podium op, zoals Justin Bieber bij het allereerste concert van zijn Believe Tour in 2012. De piepjonge zanger, net 18, wilde zijn fans niet teleurstellen en vreesde de kritiek. Het liep niet goed af: hij moest overgeven, midden op het podium. Maar hij liet zich niet kennen en ging door met het optreden – en moest nog een keer overgeven, gefilmd door duizenden smartphones. Kreeg Justin complimenten voor zijn kranige ‘the show must go on’-mentaliteit? Natuurlijk niet. In alle showbizzprogramma’s stond hij te kijk, er werd vol afgrijzen en leedvermaak over hem gepraat. Ook Rihanna en Lady Gaga moesten overgeven tijdens een optreden – de beelden circuleren ruimschoots op internet. Van je fans moet je het maar hebben. KNO-artsen beschikken over een arsenaal aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld drie keer 40 miligram prednisolon, een broertje van prednison Gerard Joling

Groot arsenaal Concertorganisator Mojo onthulde dat Drake maandag al allerlei medicijnen had genomen, in de ijdele hoop dat het zou helpen. Artiesten hebben namelijk een veel groter arsenaal om uit te kiezen dan wij stervelingen, voor ze zich een dagje ziek melden. Toen Anouk in 2013 vanwege een keelontsteking een Symphonica in Rosso-concert afzegde toen de 33.000 bezoekers het Gelredome al binnendruppelden, was de kritiek ook niet mals. Zelfs collega’s vonden dat ze had moeten doorzetten. Gerard Joling onthulde toen wat hij doet om op de been te blijven. “KNO-artsen beschikken over een arsenaal aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld drie keer 40 miligram prednisolon, een broertje van prednison. Of een injectie met cortison en vloeibare penicilline. Je zingt weer als een lijster! Oké, na afloop moet je echt een paar dagen gaan liggen, maar je hebt je publiek tenminste niet teleurgesteld.” Het schijnt wel dat je zo’n injectie een uurtje of vier voor het concert moet nemen om te profiteren van het effect.

Niet zonder risico Justin Timberlake voelde zich niet lekker tijdens de opnames van de videoclip bij het nummer ‘4 Minutes’ – een duet met Madonna. De zangeres had geen tijd voor gezeur, er stond een productieteam te wachten. “Ze pakte haar tas en haalde er een plastic zakje met injectiespuiten uit”, herinnert de zanger zich. “Ze zei: ‘Doe je broek naar beneden’. Nou ja, dat doe je als Madonna het zegt. Ik dacht eerst nog dat ze er een arts bij zou halen, maar ze spoot zelf een shot vitamine B12 in mijn bil.” Ongevaarlijk is dit overmatige gebruik van pepmiddelen, pijnstillers en ont­ste­kings­rem­mers uiteraard niet Ongevaarlijk is dit overmatige gebruik van pepmiddelen, pijnstillers en ontstekingsremmers uiteraard niet. Prince raakte er aan verslaafd. Hij had altijd pijn aan zijn knieën en aan zijn heup, veroorzaakt door jarenlang dansen en in de split springen – op hoge hakken. Maar ophouden deed hij niet. De zanger diende zichzelf de pijnstiller Fentanyl toe. Op 21 april vorig jaar nam hij, waarschijnlijk per ongeluk, een overdosis. Drake haalde woensdag het afgelaste concert in. De fans bleken onverbiddelijk: vijfduizend mensen bleven weg. Drake vertelde de negenduizend die wél kwamen niet wat er nou precies gebeurd was.

