Familiedrama toont zwijgende, harde mannenwereld op zee

Baarden, tattoeages, dikke truien. Dit zijn geen hipsters: alles is functioneel. Aan de tattoos 'kunnen ze ons herkennen als ze ons terugvinden op zee'.

Broers Jean, Francis en William zijn gesloten mannen met stuurse hoofden, die vanuit Oostende, schetterende meeuwen in het kielzog, de zee op gaan. Vis vangen. Grijze golven, omgeven door nog grijzere luchten: dat is hun habitat. Op zee hoef je niet te praten. Aan wal wachten stapels rekeningen. Het gaat slecht met het familiebedrijf, ontdekt oudste zoon Jean (Sam Louwyck) wanneer hun vader wegvalt.

In zijn eerste lange speelfilm betoont de Belgische regisseur-scenarist Gilles Coulier zich gefascineerd door een harde mannenwereld zonder vrolijkheid, zachtheid, kleur. Zonder vrouwen ook. De voortdurende stiltes tussen de mannen worden opgevuld met industrieel geluid: metaal op metaal in een haven waar immense kranen er 's nachts mooi uitgelicht bij staan.

Excelleren in droeve blikken

Met zijn uitstekende acteurs die excelleren in droeve blikken (Wim Willaert - als de middelste broer met een geheim - heeft de meest aandoenlijke) neemt de maker ons mee in een familiedrama dat gedoemd lijkt te ontsporen. Kunnen deze mannen iets anders dan vissen?

Het is geen beroep, maar een levenswijze. Of een last

Het is geen beroep, maar een levenswijze. Of een last. De drie vervoeren niet alleen vis, ze slepen een vracht aan familiebagage mee. Terwijl de broers verder verstrikt raken in de netten van hun financiële sores besef je dat het zo zal doorgaan. De volgende die zijn leven zwijgend en in overlevingsmodus zal leiden, is het zoontje van Jean.

