Fakefeiten en nepnieuws hebben er een onbetrouwbaar familielid bij: voodoocijfers

Samenstellingen als voodooritueel, voodoopriester en voodoopop, waarin voodoo verwijst naar een religieuze cultus in het Caribisch gebied, klinken ons weliswaar vertrouwd in de oren, maar voodoocijfers is bepaald geen bekend woord.

We zijn geneigd om álle feiten en cijfers die bekritiseerd worden meteen als fakefeiten en nepcijfers op te vatten

Toch zullen de meeste kijkers naar het debat deze term haast automatisch hebben geïnterpreteerd als cijfers die een oneerlijk of vertekend beeld schetsen. Dat komt door onze verwachtingshorizon. Cijfers en feiten zijn de laatste tijd zo vaak als nep en fake ontmaskerd, dat we nu geneigd zijn om álle feiten en cijfers die bekritiseerd worden meteen als fakefeiten en nepcijfers op te vatten.

Ook invloed van het Engels kan bij de interpretatie een rol spelen. Sinds George Bush in de jaren tachtig de kritische term voodoo economics heeft geïntroduceerd - economie gebaseerd op exotische theorieën of ronduit dubieuze aannames - wordt voodoo in het Engels wel vaker gebruikt om iets als ongeloofwaardig of oneerlijk te kwalificeren. Zo tref je behalve voodoo figures (voodoocijfers) in het Engels ook weleens voodoo news (voodoonieuws) aan.

Behalve in de vakterm voodoomarketing (oneerlijke marketing) en incidenteel op internet aangetroffen uitspraken van het type 'peilingen zijn voodoonieuws' is voodoo in onze taal nog niet gewoon ter aanduiding dat iets onbetrouwbaar of oneerlijk is. De uitspraak van Rutte zou daar echter weleens verandering in kunnen brengen.

