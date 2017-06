Exotisch slagwerk in een fantasierijk geluidslandschap

Met een passe-partout op zak kon je je afgelopen weekend laven aan de Proms in het Holland Festival. Een keur aan opvoeringen, inclusief wereldpremières, markeerde het slot van de zeventigste editie.

De Grote Zaal van het Concertgebouw: stoelen eruit, Perzische tapijten en zitzakken erin. De diehards bleven staan, ook al duurde een uitvoering langer dan een uur, zoals Stockhausens 'Mantra' door de pianobroers Arthur en Lucas Jussen, een van de onbetwiste hoogtepunten tijdens de Proms.

De woord­com­bi­na­tie easy listening drong zich op: vaak een dubieuze karaktertrek van muziek

De piek bestaat bij de gratie van het dal: minder overtuigend was de programmering even daarvoor. De Nederlands-Australische componiste Kate Moore, kersverse winnaar van de Matthijs Vermeulenprijs, schreef mede in opdracht van het Holland Festival 'Sacred Environment'. In dit oratorium heeft ze zich laten inspireren door de Hunter Valley in Australië, Moore schreef zelf het libretto.

Kate Moore © RV

Het resultaat was zwaarwichtig. Een van begin tot eind massieve partituur drukte ontzag uit voor het Aboriginal-landschap; enige verfijning was alleen te bespeuren in de sopraanpartij, gezongen door Alex Oomens. De didgeridoo-installatie op het podium, bespeeld door Lies Beijerinck, zag er indrukwekkend uit, maar hoorbaar was ze niet. De pulserende ritmes en het indringende volume zonder een iets lichter doorkijkje verdoofden het publiek, ook al toonden het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Brad Lubman zich van hun beste kant.

De woordcombinatie easy listening drong zich op: vaak een dubieuze karaktertrek van muziek. Voor de totaalbeleving kroop VR-beeld van beeldend kunstenaar Ruben van Leer langs de muren. Ook Mackey's 'Lost and Found' liet geen diepe sporen in de ziel na.

Het was eerder Crumb, de focuscomponist van het festival dit jaar, die de grootste aantrekkingskracht uitoefende op de oren. Aan het Radio Filharmonisch de eer om van 'A haunted landscape' de Nederlandse première te verzorgen. Crumb laat in dit werk zijn nieuwsgierigheid naar timbres los op een groot bezet symfonieorkest en creëert een volledig transparant klankweefsel. Een veeg hier en een messcherpe tik daar: exotisch slagwerk zorgde voor een en al mysterie in dit fantasierijke geluidslandschap.

