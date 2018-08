Stelt de hedendaagse schilderkunst dan niets meer voor? Wel op de kunstmarkt, waar de superrijken extreme bedragen neertellen voor schilderijen. Maar in de kunstwereld hebben schilders de afgelopen decennia steeds meer terrein verloren.

De schilderkunst is zelfs al meermalen dood verklaard, omdat ze niet meer vernieuwend zou zijn en verf op doek onvoldoende zeggingskracht zou hebben. ‘Het spijt me, maar schilderkunst nu is op z’n best academisch en op z’n slechtst reactionair’, zei Cathérine David, toen ze in 1997 als artistiek leider van de Documenta alleen kunstenaars uitnodigde die politieke en sociaal-economische thema’s aan de orde stelden in foto’s, video’s, performances en installaties.

Het voelt niet goed dat belangrijke schilders als Marc Mulders en Rob Birza ontbreken

Exit de schilderkunst? Helemaal niet, vinden de samenstellers van een expositie in het Dordrechts Museum. Voor ‘De Meest Eigentijdse Schilderijen Tentoonstelling’ selecteerden conservator Gerrit Willems en kunstenaar Han Schuil recent werk van 28 Nederlandse schilders, dat laat zien dat de schilderkunst ‘hyperactueel en springlevend’ is. De deelnemers variëren van gevestigde kunstenaars als Marlene Dumas, Emo Verkerk, Robert Zandvliet, Morgan Betz en Tjebbe Beekman tot minder bekend en jong talent. Het is geen top-28, benadrukken ze, maar een keuze die de ‘verscheidenheid’ laat zien van de Nederlandse schilderkunst. Toch voelt het meteen al niet goed dat belangrijke schilders als Marc Mulders en Rob Birza ontbreken, terwijl samensteller Han Schuil wel zijn eigen werk heeft opgehangen.