Ex-fotograaf Hannes Wallrafen verloor het zicht, maar zijn blik werd opener

Hannes Wallrafen begroet zijn zoon altijd met twee zoenen, een op de linker- en een op de rechterwang. Toen hij eens door een onhandige beweging met zijn mond op de zijne terechtkwam, voelde hij een stoppelig baardje op zijn kin. 'Oh heb je opeens een baardje gekregen?', vroeg hij. "Dat bleek mijn zoon al jaren te hebben."

Het zijn vaak die kleine, alledaagse dingen die hem intens doen verlangen om weer te kunnen zien. "Ik probeer dit gemis zoveel mogelijk te verdringen. Ik wil het niet te veel ruimte geven. Maar ik weet dat ik mij er niet bij neer kan leggen en dat het verlangen naar zicht blijvend is."

Veertien jaar geleden werd de toen 53-jarige fotograaf Hannes Wallrafen in korte tijd blind, als gevolg van een zeldzame erfelijke aandoening van de oogzenuw. Hij onderscheidt alleen nog heel vaag licht en donker. 'Een beetje Kafkaëske situatie voor een fotograaf die altijd van het kijken en het zien heeft gehouden en die op een dag anders wakker werd. Als fotograaf ben ik nu passé', vertelde hij destijds in deze krant. Maar hij was niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten, want hij wilde geen saaie, vervelende en zielige man worden.

Audiograaf

Trouw volgde hem in zijn zoektocht om met andere zintuigen de wereld op de een of andere manier waar te nemen. Twee jaar nadat hij blind was geworden, liet hij zien hoe hij probeerde om van zijn oren zijn ogen te maken. Op een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam werden naast een overzicht van zijn fotografie ook zijn eerste geluidsprojecten gepresenteerd. Drie jaar later was er opnieuw een expositie, in de Melkweg in Amsterdam, dit keer helemaal gewijd aan zijn werk als audiograaf.

Een volgende stap was het bedenken van een audiomaquette voor de Tweede Kamer als wegwijzer voor blinden. Daarna volgde de oprichting van de Stichting Geluid in Zicht, die als doel heeft de wereld van slechtzienden toegankelijker te maken met geluidswandelingen, audiomaquettes in bekende openbare gebouwen en aanraakbare replica's van kunstwerken in musea.

Recent verscheen het boek over zijn speurtocht langs andere zintuigen dan het oog. In 2013 begon hij zijn ervaringen, observaties en gedachten over zijn nieuwe wereld in te spreken. Het bleken de eerste stappen voor de basis van een boek.

Het duurde bijna tien jaar voordat u in staat was om op uw leven als blinde te reflecteren, schrijft u in uw boek. Had u toen uw blindheid geaccepteerd?

Fel: "Nee en die acceptatie komt er ook nooit. Ik zie mijn blindheid als een amputatie. Het verlangen naar zicht blijft en het verdriet om de blindheid ook. Ik zie niet hoe mijn eigen stad (Amsterdam, red.) verandert. Ik weet niet hoe mijn kleinzoon Benjamin en kleindochter Marie eruitzien. En mijn vrouw Rijtje herinner ik mij alleen zonder rimpels. Ik heb nooit de illusie gehad dat ik de blindheid zou kunnen accepteren. Wel blijf ik wegen zoeken om ermee te leren leven.

"Door de jaren heen heb ik daarin wel een zekere behendigheid gekregen, ook doordat de hulpmiddelen sterk verbeterd zijn. Het is niet zo'n gestuntel meer als in het begin, al was het vanochtend nog een heel gedoe om op Amsterdam Centraal bij de snelle trein naar Rotterdam te komen."