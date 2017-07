Evacuatie als supersonische thriller

De grootste spektakelfilm van deze zomer voert geen striphelden op, maar oorlogshelden. De Engelse Hollywoodregisseur Christopher Nolan, die alleen al met zijn ‘Dark Knight’-trilogie 2,5 miljard dollar vergaarde, kreeg met ‘Dunkirk’ vrij spel om de evacuatie van Duinkerken te verbeelden.

Zoals verwacht gaat de best betaalde regisseur van Hollywood in zijn eerste historiestuk voor groot, groter, grootst. Hij stopte een zware IMAX65mm camera in de cockpit van een authentieke Spitfire, en liet een hele scheepsvloot aanrukken om de oorlog zo realistisch mogelijk te tonen. Aan CGI (computer generated images) heeft hij geen boodschap.

Behalve in de reguliere bioscoop is ‘Dunkirk’ te zien op het gigantische panorama van de IMAX-bioscoop, waar de film als spektakelstuk waarschijnlijk het best tot zijn recht komt. Nolan is het type regisseur dat voor de ultieme bioscoopervaring gaat. Als drama heeft ‘Dunkirk’ meer moeite om te overtuigen.

Nolan is erop uit om visueel en auditief te overrompelen, en volgt daarbij het adagium hoe realistischer hoe beter

Het is eind mei 1940. De oorlog is in volle gang. 400.000 Britse en geallieerde troepen zijn door de nazi’s naar het strand van het Noord-Franse Duinkerken gedreven. De soldaten zitten er als ratten in de val. Vanuit de lucht, de zee en de duinen worden ze onder vuur genomen. Nolan laat zien dat het vooral om jonge knapen gaat, zoals Tommy (Fionn Whitehead), die we op zijn overlevingstocht volgen.

Terwijl de vijand gezichtsloos blijft, krijgen de helpers een naam en een taak. Op de pier probeert commandant Bolton (Kenneth Branagh) orde te scheppen. In de lucht volgen we Spitfire-piloten (waaronder Tom Hardy) en op zee koerst het burgerbootje van Mr. Marson (Mark Rylance) richting Duinkerken.

Omdat grote militaire schepen niet dicht genoeg bij de kust kunnen komen, zijn burgers opgeroepen om met kleine bootjes soldaten op te halen. Operatie Dynamo in full swing.

Menselijk drama blijft achter Je zou Nolan kunnen bewonderen om zijn radicale keuzes. Zonder verdere introductie smijt hij je het oorlogsgewoel in, wat soms een behoorlijk desoriënterend effect heeft. Ook besloot hij zijn mannen geen achtergrondverhaal te geven, en maar heel weinig dialoog. De trance-achtige soundtrack van Hans Zimmer die meer op een soundscape lijkt, moet dat goeddeels opvangen. Nolan vertrouwt op de dynamiek van de drie acties te land, ter zee en in de lucht, die spectaculair worden vastgelegd door de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema die behalve op het strand bij Duinkerken ook op het IJsselmeer filmde. Punt is dat die drie acties elkaar enigszins schematisch afwisselen, en eerder de energie uit de film halen. Nolan maakt van zijn oorlogsepos een soort supersonische thriller, inclusief een puzzeltje rond het tijdsverloop van de verschillende acties. Hij is erop uit om visueel en auditief te overrompelen, en volgt daarbij het adagium hoe realistischer hoe beter. Maar het menselijke drama blijft daarbij achter. De mannen zijn vooral stereotypen, zoals de soldaat die door Mr. Marson uit zee wordt gevist, en ostentatief rillend een shellshock moet verbeelden. Dat vooral jonge knapen, soms nog kinderen, de oorlog in werden gestuurd, wisten we al, en dat oorlog verbroedert ook.

