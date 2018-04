Eva Rovers: Verbeter de wereld en laat het niet bij jezelf

Ze vragen zich af of protest wel zin heeft. Het negatieve imago helpt ook niet mee. Zeg tegen mensen dat ze activist zijn en ze trekken een vies gezicht. Het levert associaties op met geweld en subculturen waar ze niet bij willen horen. Zeg tegen diezelfde mensen dat ze wat rebels hebben en er komt wel een soort trots boven.

Ik ben zelf geen uitzondering op de regel. Ik eet geen vlees, probeer zo min mogelijk te vliegen en recycle mijn plastic. Tegelijkertijd vraag je je af wat dat allemaal uitmaakt zolang Coca-Cola 3400 flesjes per seconde blijft produceren. Er zijn veel en veel te grote problemen in de wereld. Om moedeloos van te worden. Wat kun je daar als individu in hemelsnaam aan doen? Mijn boek probeert dat gevoel te doorbreken met praktische tips.

Echokamers Het begint met zoeken naar gelijkgestemden. Ondanks de sociale netwerken en fysieke ontmoetingen leven we erg op afzonderlijke eilandjes. We sluiten ons op in onze eigen filterbubbels en echokamers. Het cliché ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ klopt, maar samen bereik je meer. En het wordt nog beter als de afzonderlijke groepen over hun eigen schaduw heen springen en zoeken naar slimme coalities. Vaak zijn ze zo gericht op hun eigen niche dat ze blind zijn geworden voor activiteiten van anderen.

Eco-anarchisten Soms kunnen ook ongewone samenwerkingen leiden tot effectieve actie. Een mooi voorbeeld is het Limburgse Schinveld, waar bewoners al jaren streden tegen de overlast van een militair vliegveld net over de Duitse grens, en uiteindelijk optrokken met eco-anarchisten. Beide groepen hadden vooraf nooit kunnen bedenken dat het zover zou komen en dat het zou werken. Humor helpt om een boodschap over te brenegn

Clicktivisme Wil je organisaties, bedrijven en politici echt aanspreken op misstanden dan mag een goed plan en een slimme mix van actiemiddelen niet ontbreken. Met alleen liken en hashtags - clicktivisme - kom je er niet. Er moet ook offline het nodige gebeuren. #Metoo en #Blacklivesmatter zijn alleen succesvol omdat er ook buiten de social media veel wordt ondernomen. Geweldloosheid is voor mij een voorwaarde. Uit overtuiging, maar ook om de indruk die vernielingen en rellen wekken: de boodschap gaat erdoor verloren. Blijf er weg van. Geweldloos verzet heeft bovendien twee keer zo vaak succes .

Lol Lol vormt ook een belangrijk element. Wees creatief. Humor helpt om een boodschap over te brengen. Oma’s die demonstreren tegen schaliegas door niet met protestborden, maar met plumeaus in de hand en schorten voor te gaan rondlopen. Of het Duitse dorpje dat de jaarlijkse mars van neonazi’s beu was en een onvrijwillige sponsorloop bedacht: voor elke door de extreem-rechtse demonstranten afgelegde meter doneerden ze geld aan een organisa- tie die werk maakt van strijd tegen neonazisme.

Durf Schaam je niet als blijkt dat je actievoeren echt moet leren. Wat wil je bereiken? Wie wil je bereiken? Wat is de boodschap? Is demonstreren de meest geschikte vorm of een andere aanpak? Hoe voorkom je misverstanden en escalatie? De belangrijkste tip? Durf en denk na! Durf te fantaseren over hoe de wereld er ook uit zou kunnen zien. Eva Rovers (1978), schrijver en biograaf van Helene Kröller-Müller en Boudewijn Büch Eva Rovers

Practivisme: Een handboek voor heimelijke rebellen

144 blz. €15

