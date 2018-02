Eva Crutzen zoekt de delete-knop voor pijnlijke herinneringen

In 'Opslaan als' van Eva Crutzen zit een ballerina in een muziekdoosje, dat de cabaretière kreeg toen ze een klein meisje was. Het danseresje komt verschillende keren terug: Crutzen staat dan, mooi uitgelicht, rond te draaien met een gebogen arm de hoogte in. Een zoet walsje klinkt. En dan doet ze haar mond open. Om met een lekker vet Rotterdams accent commentaar te leveren op het leven en de verhalen die Crutzen daarvoor als zichzelf verteld heeft: "Je moest eens weten wat ik in de afgelopen dertig jaar allemaal gezien heb naast dat bed van haar. Gatverdamme. En ik kan ook niet even een blokkie om, want ik sta vast."

Met haar energieke verschijning, goede grappen en haar talent voor typetjes is Eva Crutzen (30) een jonge cabaretvedette, de mooie recensies bewijzen het. Ook haar derde voorstelling Opslaan als waarmee ze nu toert, is zeer goed ontvangen. Dit persoonlijke programma gaat over herinneringen: waarom je triviale dingen, zoals de teksten van de liedjes van Ruth Jacott of de namen van de jongens van Take That, wél onthoudt maar niet de belangrijke zaken, zoals wat je moeder tegen je zei op de laatste dag van haar leven. De voorstelling eindigt met het lied 'Stop de tijd', over de herinneringen aan haar overleden moeder. "Ik kon dat bij de eerste try-out bijna niet zingen zonder te huilen. Zo dichtbij ligt het dus."

'Je bestaat eigenlijk uit herinneringen, je identiteit is daaruit opgebouwd'

Crutzen vindt dat het hoog tijd is voor een 'herinneringscloud' waar je alles netjes gerangschikt kunt stallen en weer oproepen als je daar behoefte aan hebt. Tegelijkertijd pleit ze ook voor een 'delete-knop', zodat je de aandenkens aan je ex die pijn doen, kunt weggooien.

Crutzen: "Het geheugen is een fascinerend onderwerp. Je bestaat eigenlijk uit herinneringen, je identiteit is daaruit opgebouwd. Ik zeg in de voorstelling gekscherend dat je een optelsom bent van alle angsten en goedbedoelde levensadviezen van je ouders die, op het moment dat jij in de puberteit komt, zelf in een midlifecrisis zitten en in hun paniek misschien wel juist de verkeerde dingen zeggen." Lachend: "Zo komen we in een vicieuze cirkel natuurlijk! Rond je dertigste vraag je je af: wie ben ik geworden en waarom? Je ziet vaak dat patronen zich voortzetten, je kiest bijvoorbeeld een partner die op je vader of je moeder lijkt. Dat stopt pas als je jezelf daarvan bewust ben en andere keuzes durft te maken."

'Mijn ex is een van mijn beste vrienden en we hebben samen ook muziek gemaakt voor Opslaan als'

Vette beats Haar voorstelling is, net als de voorgangers, een snelle en levendige verzameling sketches, verhalen, typetjes en liedjes, vaak ondersteund met vette beats en achtergrondmuziek, en een verrassend moderne vormgeving waardoor je bijvoorbeeld zomaar in een computerspel belandt of speurend, á la 'Mission Impossible', meegaat op jacht naar informatie over de nieuwe vriendin van haar ex. Want precies op het moment dat Crutzen begon aan de voorbereidingen voor Opslaan als ging haar verkering na acht jaar uit. "Schrijven is altijd mijn reddingsboei geweest, dagboekachtige teksten, niet voor op het toneel. Dacht ik. Gewoon om te overleven en de periode van liefdesverdriet door te komen. Maar toen ik het een paar maanden later teruglas, bleken er best bruikbare stukken tussen te zitten. Ik overdreef soms zo erg dat het weer grappig werd, of schrijnend. Of het vervelend is om het nog twee jaar over mijn ex te hebben in de voorstelling? Haha, nee hoor, hij is een van mijn beste vrienden en we hebben samen ook muziek gemaakt voor Opslaan als." Als klein meisje droomde Eva Crutzen al van optreden. Ze voerde constant stukjes op, deed mensen na en creëerde zo haar eerste typetjes. Ze had zangles vanaf haar twaalfde en waar het kon, speelde ze in schoolmusicals. Toen het tijd was om een vervolgopleiding te kiezen, deed ze auditie bij de Frank Sanders Academie. Haar vader zag liever dat ze rechten ging studeren, dan 'kon ze wel acteren in de rechtszaal'. Op haar achttiende vertrok ze naar Amsterdam. "Ik wilde weg uit Maastricht, waar ik opgegroeid ben. Ik was toe aan een nieuwe start. Verlangde naar een plek waar ik meer anoniem was, waar niet zo veel sociale controle was. Waar ik een meisje was zonder rugzak. Mijn moeder was jong overleden, dus ik wilde zelf kunnen kiezen of ik dat verhaal vertelde of niet. Meestal niet." 'Het is een spoedcursus opgroeien als je moeder op zo'n jonge leeftijd overlijdt'