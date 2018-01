Europium vliegt uit de bocht met holle beelden

De drummer doet verbeten pogingen, maar hij krijgt geen muziek uit zijn drumstel. Wanhopig veegt hij langs de drums en de bekkens, hij beroert ze met veel aplomb om dan het hele zooitje bij elkaar te vegen en er maar bij te gaan liggen. Als een vis op het droge.

Cynisch onvermogen is het thema in de danstheatervoorstelling 'Europium' van het Griekse RootlessRoot in de manifestatie 'Made in Athens'. Daarin worden de ontwikkelingen in het huidige Griekse theater getoond, dat na de schuldencrisis paradoxaal genoeg tot bloei is gekomen. Er worden actuele, politieke voorstellingen gemaakt, kritisch naar de zogenaamde Europese waarden en verworvenheden. Dat een boodschap aan de haal kan gaan met de vorm, hét struikelblok voor geëngageerd theater, is aan de hand in 'Europium'.

De danstaal is zó een­di­men­si­o­naal en decoratief dat het gaat irriteren