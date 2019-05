Europese prijs voor Rijksmuseum Boerhaave

De prijs wordt uitgereikt sinds 1977. Eerdere winnaars waren het Victoria & Albert Museum in Londen en, in 2015, het Rijksmuseum in Amsterdam. De jury noemde de onlangs vernieuwde tentoonstelling in Boerhaave ‘wetenschap met een menselijk gezicht, wat inspireert tot nieuwsgierigheid en verbazing, terwijl ook een breed publiek wordt betrokken in het debat over belangrijke wetenschappelijke en ethische vraagstukken van onze tijd.’

Een tweede prijs ging naar het communicatiemuseum in Bern, voor de creatieve manier waarop het mediawijsheid stimuleert. Het wereldmuseum in Wenen kreeg de Kenneth Hudson Award voor de meest gewaagde tentoonstelling. Dit antropologisch museum stelt de herkomst van zijn collectie ter discussie met een, volgens de jury, ‘unieke intellectuele eerlijkheid.’

