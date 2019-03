Ethiopië krijgt twee haarlokken van Keizer Tewodros terug

Twee haarlokken, in 1868 afgeknipt van de dode keizer Tewodros II van Abessinië, het huidige Ethiopië, zorgen voor rumoer. De haarlokken zijn in het bezit van het Britse National Army Museum in Londen, en dat geeft het haar nu terug aan Ethiopië om te worden begraven bij het lichaam van Tewodros in het Mahabere Selassie Klooster in Qwara in het noorden van Ethiopië. Maar daarmee is de kous niet af voor de Ethiopiërs.

De voorgeschiedenis van de kwestie begint in 1862. De koptisch-christelijke keizer Tewodros zocht in dat jaar steun bij de Engelsen in zijn strijd tegen zijn moslimburen. Londen negeerde de vraag om moderne wapens. Tewodros beantwoordde die belediging door verschillende Europeanen jarenlang in gijzeling te nemen, waaronder vrouwen, kinderen en ook de Britse consul Charles Cameron.

Straffen De volkswoede in het Verenigd Koninkrijk over wat als barbaarse daad gezien werd, was groot. In 1867 besloot Londen tot militaire interventie om de gijzelaars te bevrijden en de Abessijnse keizer te straffen. Vanuit het Indiase Bombay staken 13.000 soldaten, 40.000 last- en slachtdieren en 44 olifanten per schip over naar de Afrikaanse kust. Onder leiding van generaal Robert Napier reisden ze in twee maanden circa 650 kilometer door ruige, bergachtige gebieden naar de vestingplaats Maqdala waar Tewodros zetelde. Generaal Napier liet Magdala met de grond gelijkmaken en nam alle schatten mee op de rug van vijftien olifanten en tweehonderd muilezels De slag duurde negentig minuten. Volgens het Britse National Army Museum kwamen er vijfhonderd Abessiniërs om en raakten slechts enkele Britse soldaten gewond. De Engelsen zijn nog steeds trots op dit succes. Tewodros schoot zichzelf dood om niet in de handen te vallen van de overwinnaars. Luitenant Frank James sneed de haarlokken van de Tewodros af. Zijn nazaten gaven die aan het museum in Londen. Generaal Napier liet Magdala met de grond gelijkmaken en nam alle schatten mee op de rug van vijftien olifanten en tweehonderd muilezels. Die schatten variëren van oude christelijke manuscripten, gouden kronen, kelken, religieuze iconen tot de keizerlijke wapenuitrusting. Ook de zeven jaar oude prins Alemayehu ging als oorlogsbuit mee. Het Britse leger vertrok en wiste de sporen uit. De prins werd opgevoed aan het hof van koningin Victoria. Hij overleed op zijn achttiende en ligt begraven in de buurt van Windsor Castle.

Verbod De Ethiopiërs zijn blij dat ze de twee bosjes haar van hun geliefde keizer terugkrijgen, maar willen ook de andere geroofde schatten terug, evenals het lichaam van prins Alemayehu. Het Engelse Victoria and Albert Museum in Londen heeft de meeste geroofde kunstschatten in depot. De directie wil een gouden keizerskroon wel langdurig uitlenen aan Ethiopië, maar niet de Abessijnse buit teruggeven. De Britse wet verbiedt dat, is het verweer. Prins Alemayehu een laatste rustplaats geven in zijn geboortegrond heeft geen prioriteit in Londen. In het legermuseum verhalen ze liever over die veldslag van ruim 150 jaar geleden ‘die geen andere staat ooit zo succesvol had kunnen uitvoeren’. Maar de geschiedenis heeft een lange staart en de teruggave van roofkunst staat nu tegen wil en dank op de Britse agenda.

