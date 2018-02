Eric Vloeimans maakt muziek die als een warme wind van het Midden-Oosten naar Europa waait

Alsof het uit één mond wordt gezegd, zo versmelt Eric Vloeimans' trompet soms met de klarinet van Kinan Azmeh. Dat is even fraai als opmerkelijk want niet alleen horen trompet en klarinet tot verschillende blaasinstrumentfamilies, Vloeimans en de in Amerika woonachtige Syriër Azmeh hebben ook een heel andere achtergrond. Overeenkomsten zijn er zeker ook. Bijvoorbeeld hun afkeer van beperkende genregrenzen.

Ze doopten hun gezamenlijke project betekenisvol: Levanter. Dat is een warme, sterke wind uit het Midden-Oosten die dikwijls ook Zuid-Europa bereikt. Daarin valt een verwijzing te lezen naar het soort mentaliteit dat deze musici willen uitdragen. Warm en sterk zijn beide typeringen die bij deze muziek passen en die trekt zich inderdaad niets van grenzen aan.

Levanter is een van Vloeimans' indrukwekkendste projecten. In de eerste plaats omdat hij naast de virtuoze Azmeh vol aan de bak moet. Ten tweede omdat de band uitermate goed in balans is.