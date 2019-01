Er zit geen vaart in deze ‘nieuwe’ Vivaldi

Echt blij kijken ze niet, de bedienden in de foyer van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Eerder bedremmeld en onderdanig staan ze daar. De lakeien in het groen worden dan ook uitgebuit in de nieuwe productie van Opera2Day, en knappen op het podium alle beroerde klusjes op. In de pauze wordt het publiek nog eens met de neus op die feiten gedrukt.

Lees verder na de advertentie

De hulpjes houden lantaarns vast, likken brieven dicht, dienen als tafelpoot en ook de vuilnisemmer houden ze voor je gereed. Dat kan niet goed blijven gaan, het voetvolk moet een keer in opstand komen tegen de adel. In 'Vivaldi - Dangerous Liaisons' schetst Opera2Day het verval van die adel. Een klucht vol intrige en bedrog is het resultaat.

Van het vijftal zangers springen er enkelen met kop en schouders bovenuit

Onder artistieke leiding van regisseur Serge van Veggel is het gezelschap niet over één nacht ijs gegaan. Een Vivaldi-opera op de planken brengen stond boven aan de wensenlijst, nu nog een geschikt opusnummer. In samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging is Opera2Day gekomen tot een 'nieuwe' Vivaldi, een pasticcio waarin Vivaldi's muziek wordt gecombineerd met die van Vanni Moretto - het verhaal is gebaseerd op 'Les liaisons dangereuses', de achttiende-eeuwse briefroman van Choderlos de Laclos.

Pasticcio-opzet Een eigenhandig gemaakte opera dus, van stukjes Vivaldi uit divers werk: petje af. Reuzeaantrekkelijk bovendien, een gloednieuw stuk, maar wel in een overbekend idioom. Wat barokman Moretto deed is om je vingers bij af te likken. Zijn kersverse recitatiefmuziek schuurt en knettert, en scherpt de oren. Het is geen Vivaldi, maar op een vreemde manier sluiten de noten naadloos aan op de frisse stijl van zijn beroemde collega. Op het podium een Venetiaans stadspaleis, pilaren, alles heeft een hoogtewerking. De basiskleuren groen en fuchsia zijn dragend in beeld en worden per hoofdrolspeler geraffineerd uitgewerkt. Van het vijftal zangers springen er enkelen met kop en schouders bovenuit. De diepe en krachtig doorvoelde stem van de Présidente (Barbara Kozelj) blijft nog lang in het gehoor hangen. Stemkunstenaars Maayan Licht en Stefanie True leveren betoverende bijdragen. Toch zit er geen vaart in deze nieuwe opera, organische spanningsbogen ontbreken, de acteerkunsten op de bühne ten spijt - denkbaar het gevolg van een pasticcio-opzet. Het bloed stijgt nergens naar de wangen, de zit is lang. In de orkestbak is de Nederlandse Bachvereniging niet debet aan dit euvel. Het gezelschap speelt alert onder Hernán Schvartzman en durft risicovolle afslagen te nemen, wat de sensatie van een nieuwe productie in hoge mate onderstreept. De tournee van Opera2Day is nog t/m 16 maart te zien. Meer info: www.opera2day.nl Lees meer theaterrecensies op trouw.nl/theaterrecensies.

Lees ook: