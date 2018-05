Er zijn nauwelijks woorden voor ouders die een kind hebben verloren

In de tv-serie Six feet under, over een familie van uitvaartondernemers, wordt diezelfde reden genoemd voor het ontbreken van een Engels woord voor verweesde ouders: 'I guess that's just too fucking awful to have a name' ('t Is gewoon te afschuwelijk om een naam te hebben).

Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heten vader en moeder van een gestorven kind?

In de roman Schaduwkind (2003), over een jonggestorven dochtertje, van P.F. Thomése gaat het ultrakorte hoofdstuk 'Ontbrekend woord' over deze taallacune: 'Een vrouw die haar man begraaft, wordt weduwe genoemd, een man die zonder zijn vrouw achterblijft, weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heten vader en moeder van een gestorven kind?'