Er zijn goede films en series te vinden met Pasen (maar je moet er wel naar op zoek)

Maar voor doorbijters met zin in zingeving zijn er zeker mooie titels te vinden, al zijn ze niet direct op de reguliere tv-zenders te zien.

Zo maakt filmkenner en VPRO-gidsmedewerker Rick de Gier jaarlijks voor het EO/NOS-radioprogramma ‘Langs de lijn en omstreken’ een lijstje met zijn tips voor ‘paas-proof’ films. Waarvoor je in veel gevallen niet eens de deur uit hoeft. Niet alleen valt er van alles te streamen via aanbieders als Amazon, maar zelfs een groot aantal actuele filmhuisfilms en documentaires zijn thuis op je eigen scherm te bekijken via picl.nl, een recent initiatief van twintig Nederlandse filmhuizen en de Stichting Nederlandse Filmpromotie.

Je kunt er onder meer Rick de Giers actuele paasfavoriet zien:: ‘God Only Knows’, een gloednieuw Nederlands familiedrama dat zich afspeelt tijdens een paasweekend. In deze krant schreef Ronald Rovers dat de film de interessante vraag op tafel legt over de plaats van het lijden in onze cultuur. De Gier: “Saillant is dat de drie hoofdfiguren een christelijke opvoeding hebben gehad. Ze hebben zich daaraan ontworsteld, maar de christelijke thema’s blijven hen bezighouden. Mooie film, echt een aanrader.’’

Een andere film die De Gier hoog op zijn paaslijstje houdt is ‘Mary Magdalene’, met nu eens niet ‘zo’n softe surf dude als Jezus, maar een intense kerel met een manisch randje’: Joaquin Phoenix. “En voor mij eindelijk eens een bijbelverfilming met een goede mix van serieuze boodschap en artistieke presentatie.”

‘Ben Hur’ blijft voor Rick de Gier een echte klassieker tijdens Pasen. ‘Nee, niet de remake uit 2016, maar de originele versie uit 1959 met Charlton Heston. Het verhaal - over een slaaf gemaakte Joodse prins - speelt zich af tijdens de kruisiging van Jezus. De nadruk ligt niet op dit aspect, maar maakt Ben Hur wel echt een film voor iemand die zin heeft in een ouderwets Hollywoodspektakel met een bijbels randje.”

Luchtiger titels om juist dit weekend weer eens terug te kijken zijn natuurlijk ‘Jesus Christ Superstar’ - de rockopera en muziekfilm uit de jaren zeventig die het controversiële inmiddels voor vrijwel iedereen voorbij is - en Monty Pythons satirische ‘Life of Brian’ waarvan de humor een unieke eeuwigheidswaarde heeft.

NPO Start Plus adverteert deze dagen volop voor volledige overgave aan de vier seizoenen van ‘Poldark’, een Brits kostuumdrama met hoog Boeketreeksgehalte, waarvan je de hoofdrolspeler als een falende Messias zou kunnen typeren. Want Ross Poldark probeert steeds maar het beste te doen, zich opofferend voor zijn arme streekgenoten, zoekend naar rechtvaardigheid. Maar zijn eerlijke inzet is als een tweesnijdend zwaard: door goed te doen aan de ene kant, kwetst hij juist aan de andere kant.

En het menselijk falen, dat is natuurlijk de beste inspiratiebron voor alle seizoenen.

