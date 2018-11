Er wordt flink geflirt op de nieuwe aanwinst van het Mauritshuis

De schilder Willem Buytewech (1591/92-1624) stond in zijn tijd bekend als ‘Geestige Willem’. Die bijnaam had hij omdat er altijd wel iets komisch gebeurde op zijn tekeningen, etsen en schilderijen. Ook op dit schilderij van feestende, etende en flirtende jongeren speelt zich van alles af waarvan de mondhoeken spontaan omhoog krullen. Alleen van de titel al - ‘Vrolijk gezelschap in de open lucht’ - fleur je op. Veel vrolijke gezichten ook in het Het Mauritshuis in Den Haag, dat dit schilderij (1666/1617) met steun van de Bank Giro Loterij heeft gekocht. Het gaat volgens directeur Emilie Gordenker om een ‘extreem zeldzaam’ genrestuk van Buytewech.

Het Mauritshuis heeft uit het begin van de zeventiende eeuw al wel landschappen, stillevens, historiestukken en portretten in de collectie, maar een representatief genrestuk ontbrak. Dat zijn schilderijen met een voorstelling ontleend aan het dagelijks leven. Kort na 1600 dienden zich talrijke nieuwe thema’s aan in de Hollandse schilderkunst. Allerlei scènes uit het alledaagse leven werden verbeeld, met onder meer welgestelde jonge mensen in de hoofdrol. Ook op dit schilderij van jonge mensen die lekker aan het ‘chillen’ zijn is dat geval.

Geflirt In een paleisachtige omgeving zitten op een chique terras dames met diepe decolletés en heren in kleurrijke pakken en met hoge hoeden rondom een rijk gedekte tafel. Er wordt heel wat af geflirt, maar wie bij wie hoort is niet duidelijk. En misschien zijn het helemaal geen stelletjes. Er gebeurt van alles maar de show steelt het aapje links. Hij probeert de rok van een van de dames op te tillen, wat haar mogelijke partner tegenhoudt door tegelijkertijd met haar te ‘voetjevrijen’. Willem Buytewech, een spraakmakende kunstenaar in het Haarlem van het begin van de 17e eeuw, heeft veel grafisch werk nagelaten: 32 etsen en 125 tekeningen. Maar er zijn slechts zes schilderijen van hem bekend en dat maakt dit werk uiterst zeldzaam. Het is ook nog eens zo virtuoos geschilderd, dat het misschien wel zijn beste werk is, zeggen ze in het Mauritshuis.

