Er was een vierde seizoen voor nodig, maar The Affair sprankelt weer als vanouds

Wij kregen thuis op de bank een beetje genoeg van al die behoorlijk uit de hand lopende intriges rond het overspelige stelletje Alison (Ruth Wilson) en Noah (Dominic West). Terwijl die eerste seizoenen toch echt de moeite waard waren.

Maar het kan verkeren: in het onlangs op Netflix toegevoegde vierde seizoen van The Affair keert de oude fascinatie onverwacht weer terug. Dat ligt vooral aan het aan kracht winnende spel van hoofdrolspeelster Alison.

Ze wordt on­af­han­ke­lij­ker, sympathieker, vindt betekenisvol werk en ze neemt haar rol als moeder van de later geboren Joanie serieus.

Even het geheugen opfrissen: Alison is serveerster van restaurant The Lobster Roll in het Amerikaanse kustplaatsje Mantauk. Zij ontmoet de New Yorkse auteur Noah (Dominic West, bekend van ‘The Wire’) die met vrouw en vier kinderen vakantie viert in dit stadje. Beiden hebben het moeilijk. Alison rouwt om haar verdronken zoontje en Noah logeert bij zijn nare, stinkrijke schoonouders en heeft een writers block. De twee vallen voor elkaar.

Die broeierige affaire lijdt tot veel ellende, maar vooral tot heerlijke televisie, schreven we in een eerdere recensie over The Affair. Vooral bedrogen echtgenote Helen vertolkte haar rol in die eerste seizoenen meesterlijk: ze is diep gekwetst, razend, verdrietig en soms opeens kalm-wijs. Ook Cole, de man van Alison, overtuigt als stoere bink met een kort lontje.