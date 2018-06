Er vallen harde klappen in tienerjaren

XXXTentacion is dood. Vannacht, voor ze ging slapen, liet ze me beelden zien van een auto, zijn auto, ergens in Florida. Er liepen mensen omheen. XXXTentacion, de jonge zwarte rapper, zat achter het stuur. Zijn hoofd lag zijwaarts.

Ik had nog nooit van hem gehoord, maar hij was het hiphop-pantheon van mijn dochter binnengeschoten als een nieuwe ster. Aan dat sterrenbestaan was nu hardhandig een einde gemaakt. De sheriff dacht aan een overval.

Twintig is hij geworden, deze Jahseh Onfroy zoals zijn echte naam luidt, en hij had in zijn korte leven diepe schaduwen gezien, had grenzen overtreden, vooral die van de wet, en was aangeklaagd voor het mishandelen van een zwangere vriendin; zo beroerd was zijn reputatie dat muziekdienst Spotify zijn songs een tijdje van de lijst haalde, waaronder zijn grootste hit 'Sad' - een droevig liedje over zelfmoord en verlatenheid.

Ik luister dit allemaal terug nu zijn stem door de badkamerdeur klinkt en mijn verdrietige dochter onder de douche staat.

Als ze even later de badkamer heeft verlaten vraag ik haar naar de muziek. En wat ze zijn mooiste nummer vindt.

'Jocelyn Flores' zegt ze. Een liedje over een Instagram-fotomodel dat zelfmoord pleegde en dat vorig jaar werd uitgebracht.

Ze laat het horen.

Een kalme beat.

Een hoge, ijle stem, klaaglijk.



Zingt een refrein:

I know you so well, so well

En dan die snelle, korte rap, als een salvo vanuit de heup:

I'm in pain, wanna put ten shots in my brain,

I've been tripped by some things I can't change

Suicidal, same time I maintain, fuck this thing

Get a phonecall

Girl that you fuck with killed herself

How is it someone when nobody help

And ever since then, man, I hate myself

Wanna fucking end it

Pessimistic

En zo ging het nog een korte tijd razendsnel verder, over niggas en een oom die met een strop speelde en pijn die gevoelloos maakt.

Niet dat ik dat allemaal verstond, en toen ik de tekst nalas begreep ik er ook niet alles van, maar wat hier werd overgedragen, getransporteerd tot in het hart van een vijftienjarige, die tijdelijk 'chillt' tussen een parkbankje en de bank in de woonkamer, is de rauwe droefenis van een rapper in Amerika, die zijn leven niet op orde heeft en kapot ziet gaan wat hij lief heeft.

Hij een tiener, zij een tiener, grote, stormachtige gevoelens, en in het midden van het universum het alomvattende Zelf.

I know you so well, so well

Jocelyn Flores leeft niet meer. De jongen die haar bezong evenmin. Er vallen harde klappen in tienerjaren.

