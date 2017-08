Er ligt alweer een Trouw in de bus

Ik merkte toen op dat eigennamen de uitzondering zijn in het taalsysteem, omdat ze zonder lidwoord gebruikt worden. Daar had ik nog bij kunnen zeggen 'in het Nederlands', want in het Duits kunnen eigennamen ook met lidwoord gebruikt worden ('der Hans'), en ook in regionale of dialectische varianten van het Nederlands heb je gevallen als 'onze Ben' of 'd'r Sjraar'.

Lees verder na de advertentie

Maar hoe zit dat dan? Waarom worden eigennamen zonder lidwoord gebruikt? Ik denk omdat het in wezen 'aanspreekvormen' zijn. Eigennamen zijn in eerste instantie bedoeld om personen aan te spreken en in tweede instantie om over hen te praten. Een sterke aanwijzing voor deze verklaring is dat je ook gewone telbare zelfstandige naamwoorden hebt die je zonder lidwoord kunt gebruiken. Het betreft met name familienamen als 'papa', 'mama', 'opa', 'oma' en nog een paar andere. Die kunnen zonder lidwoord ('Wanneer komt oma?', 'Daar heb je papa'), en ze kunnen tevens als aanspreekvorm gebruikt worden ('Opa, kijk eens hier').

Dit versterkt de verklaring die ik gisteren gaf voor het lidwoord bij winkelnamen. Je kunt zo'n winkelnaam wel als een aanspreekvorm gebruiken ('Beste Jumbo') maar dit doe je bijna nooit. Met lidwoord duidt de naam een concrete, telbare zelfstandigheid aan. Dat is nuttig, want er liggen meestal meerdere Jumbo's en Albert Heijns binnen je bereik. Het zijn dus in feite ook telbare zelfstandigheden. Net als al die Trouwen (of Trouws) die dagelijks in de bus vallen.

Heeft u een taalvraag? Mail dan naar p.a.coppen@let.ru.nl.

Lees ook de eerder afleveringen van onze taalrubriek

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.