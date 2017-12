Er ligt altijd nog wel een filosoof in de koelkast

Mej. A.C. Manden beschrijft het gerecht in 'Recepten van de Haagse Kookschool' (1895) in het hoofdstuk 'vleeschresten' voor 1 kg gebraden vlees (!) en François Blom geeft het in 'Moderne Kookkunst' (1910). Rond die tijd moet het een populair gerecht zijn geweest want het staat ook in het 'Kookboek van de Amsterdamsche Huishoudschool' in datzelfde jaar.

Vanwege ongerustheid over voedsel en milieu in de jaren 70 van de vorige eeuw (toen al) werd men nostalgisch. Oud was beter. En dus voerde Ria Holleman ('Uit Grootmoeders Keuken') de filosoof op, die overigens nooit verdween uit de huishoudschoolboeken. Aardige aanleiding om eens te filosoferen over de vele voedseldogma's van nu.

Ingrediënten voor twee personen 250 g geschilde vastkokende aardappels

100 g mager rookspek, reepjes

1 gesnipperde ui

200 g grove soepgroente (diepvries)

blikje bruine bonen (200 g)

1 elstar

scheutje azijn

paneermeel, zout

3 eetl. gesmolten boter De aardappels in plakjes snijden, in 7-10 minuten zachtjes net gaar koken in ruim water met wat zout. Ze moeten heel blijven. Afgieten in een zeef, koud spoelen. Het spek op laag vuur in een koekepan (24 cm) in eigen vet uitbakken. De uiesnippers hierbij glazig laten worden. Soepgroente in een zeef ontdooien met heet water; 7 minuten met spek en ui onder deksel laten smoren. De bonen en hun vocht in de pan scheppen met de appel in blokjes en de azijn. Kort doorwarmen. De plakjes aardappel over de bovenkant verdelen. Beginnen bij de buitenrand. Een gaatje in het midden staat goed. Dun paneermeel en wat zout op de aardappels strooien. Boter erover druppelen. Laten bruinen onder een gloeiende grill.