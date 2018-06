Er is maar weinig te merken van die ramadan-verbroedering

Zelfs in multicultureel Amsterdam krijg ik er nauwelijks iets van mee. Hooguit de keer dat onze Marokkaans-Nederlandse oppas bij onze etende kinderen zat en ik besefte dat zij niet mocht eten. Culturele schaamte overviel me.

Om het ongemak van de onwetendheid weg te spoelen, is er dit jaar weer het 'Ramadanjournaal' (NTR) op maandagavond. "Voor moslims is de ramadan de belangrijkste en gezelligste maand van het jaar", schrijft de NTR. Het is ook een periode van reiniging van lichaam en ziel, en van verbroedering en gastvrijheid. "Daarmee biedt de ramadan bij uitstek gelegenheid om de kloof tussen moslims en niet-moslims kleiner te maken", schrijft de NTR.

Mooi idee, maar ik heb er nog niets van gemerkt. Ik vraag me ook af welke niet-moslim om kwart voor twaalf 's nachts nog het Ramadanjournaal kijkt. Een terechte vraag met kijkcijfers van 15.000 tot 27.000. Als de NPO dan toch verbroedering en normalisering van de verhoudingen zoekt, laat het dan meer zichtbaar zijn.

Ik wilde het wel eens zien. Elke aflevering begint met een Bekende Nederlander die een dag mee vast. De eerste keer was dat actrice Liz Snoijink (Flodder, Phileine zegt Sorry) met cabaretière Funda Müjde. Liz voelde verschil: "Je ruikt beter, proeft beter, je huid is tactieler. Je staat veel meer open". Maar dat verbod op water vond ze niks. Vriendin Funda, in een rolstoel, krijgt zonder drinken veel meer last van spasmen. Dat uitdrogen kan toch niet gezond zijn.

Geen seks

In week twee had Janny 'Heel Holland Bakt' van der Heijden daar ook moeite mee. Samen met kookboekenschrijfster Nadia Zerouali stond ze om kwart over twee 's nachts op om te ontbijten. In de ochtend had Janny al mist in haar hoofd, zei ze. Die avond kookten ze hun iftar (maaltijd waarmee ze het vasten verbreken) en mochten niet eens hun vingers erbij aflikken. "Eten is ook erotisch hè", grapte Janny met haar handen in de couscous. Nadia lachte: "Da's ook niet halal. Je mag je niet opmaken, je moet je kuis kleden, kuise gedachten hebben, je mag niet roddelen en geen seks hebben."

Goh wat mag er veel niet. Maar een maand lang alle behoeftebevrediging weerstaan is ook weer mooi. Ik kan me voorstellen dat je dan meer ruimte hebt voor geestelijk leven en gevoel. Presentatrice Samya Hafsaoui praat in hoofddoek en leren jasje alle reportages losjes aan elkaar. Maar het is wel braaf allemaal. Verbinding en zo. Ik word daar wat rebels van. Is er ook iemand die het anders doet? Die gewoon wèl water drinkt bijvoorbeeld, als het vasten toch om zoveel meer gaat?

Mijn hoop was gevestigd op 'Vasten met Gasten', het vlog op ad.nl van Ismail Ilgun. Dat klinkt ruig. Was het ook wel met rapper Appa en zijn BBQ-iftar met opgeschoten brommerjongens in het park. Maar verder was Ismail in al zijn vlogs vooral heel politiek-religieus correct. Niets spannends. Arme jongen, hij blijft die ex-treitervlogger in een fase van Wiedergutmachung. Donderdag zit hij zelfs in 'BN'ers in therapie' (SBS) om over zijn stress en paniekaanvallen te praten.

Even een ramadan-gedachte: hoe lang moet hij nog zijn best doen voor we hem vergeven?

