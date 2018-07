Er is in de Griekse literatuur méér geschreven dan alleen Zorba

Vraag een Nederlander die weleens een boek leest om een Griekse prozaschrijver te noemen, grote kans dat hij Kazantzakis zegt, auteur van ‘Leven en wandel van Zorbás de Griek’. De romans van deze rasverteller én denker zijn nog steeds het lezen meer dan waard. De afgelopen jaren zijn dan ook zijn drie beste romans opnieuw uitgegeven bij Wereldbibliotheek (zie pag. 25). Maar Nikos Kazantzakis is in 1957 overleden. Zijn er voor en na hem dan geen Griekse prozaschrijvers van belang geweest? Kostas Tachtsís (1928-1988) keek altijd met afgunst naar al die Engelse uitgaven van Kazantzakis die overal in toeristenoorden verkocht werden: dat wilde hij ook! Hoe kan het dat er in Nederland zo weinig Griekse schrijvers bekend zijn? Ligt dat aan de Griekse literatuur, of aan de Griekse overheid, of misschien ook een beetje aan Nederland?

Om met die Griekse overheid te beginnen: wat mag je verlangen van een land dat bijna tien jaar aan een financieel infuus lag en hevig moest bezuinigen? Misschien dat er wel geld uitgetrokken kon worden om exportproducten als feta en retsina veilig te stellen, maar hoe zit dat met het exportproduct literatuur?

Reanimatiepoging mislukt

Veel landen hebben letterenfondsen die met subsidies buitenlandse uitgevers voor hun literatuur proberen te interesseren. Door de vertaalkosten op zich te nemen, hoeven de uitgevers die niet in de prijs van het boek door te berekenen en kan zo’n vertaling concurreren met titels van eigen bodem. Zo’n subsidieprogramma bestond ook in Griekenland, met redelijk succes. Maar in 2004, onder een nieuwe, conservatieve regering en met de kostbare Olympische Spelen van dat jaar, raakte het programma in een sluimertoestand; het bleef op de website staan, maar met aanvragen werd niets gedaan, en in 2007 werd het officieel geschrapt. Na 2009 reanimeerde een nieuwe, progressieve regering het programma en bracht het onder in het Griekse Centrum van het Boek. Maar in 2012 werd dat Centrum met één pennenstreek van de minister van cultuur opgedoekt. Die beslissing heette los te staan van het subsidieprogramma dat, zo was de verwachting, wel spoedig ergens anders onder zou worden gebracht. Maar daar is nog niets van gekomen.

Zit er achter deze gang van zaken misschien ook een Griekse neiging zich op te sluiten in het eigen wereldje? Opvallend is dat er van sommige ingrijpende historische gebeurtenissen geen echte ‘Grote Griekse roman’ te vinden is: stoelend in de eigen Griekse werkelijkheid, maar die een universeel publiek weet aan te spreken. De moderne geschiedenis leent zich ervoor. Neem de traumatische Kleinaziatische Catastrofe in 1922 en de aansluitende bevolkingsuitwisseling, toen een kleine 1,5 miljoen Grieken als vluchtelingen naar Griekenland moesten verkassen. Of de tijd van bezetting en burgeroorlog in de jaren veertig.

Griekse literatuur willen in Nederland nog weleens onder de radar van het publiek - en van de kritiek! - blijven.

In de buurt van zo’n Grote Griekse roman komt wel ‘Het derde huwelijk’ van genoemde Kostas Tachtsís: een spetterende, zeer Griekse familiesaga tegen de achtergrond van de roerige eigen geschiedenis in de eerste helft van de vorige eeuw. Wie wil weten hoe Grieken thuis opgroei(d)en, moet dit boek lezen, maar het is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Op een andere manier groots is zeker ook de roman (nog wel verkrijgbaar) ‘Bij wijze van roman. Het zelfde en het andere’ van Yannis Kiourtsakis: ook weer een familiegeschiedenis, maar hier cirkelend om de verhouding van Griekenland tot Europa (en andersom) - het boek is nog van voor de grote crisis, maar werpt daar in diepere zin evengoed een licht op.