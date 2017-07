Er is iets rot in het fundament van Amerika

Je kunt allerlei visies loslaten op Scorseses films. Toch is de belangrijkste misschien wel deze: veel van zijn films tonen de rot in het fundament van Amerika. Vaak zijn het historische films waarin waanzin, corruptie, eigenbelang en overdadig geweld van bepalende invloed zijn voor de gebeurtenissen. En ook al zou je het niet zeggen vanwege de extreme gebeurtenissen die op het scherm voorbijtrekken, bijna altijd zijn ze op feiten gebaseerd.

'Taxi Driver', waarmee de carrière van Robert de Niro een vlucht nam, is het verhaal van Vietnamveteraan Travis Bickle, die terug in New York radicaliseert omdat hij overal om zich heen decadentie en moreel verval meent te zien.

Goodfellas. © RV

Net als 'Rambo' met Sylvester Stallone, een andere film over een doorgedraaide oorlogsveteraan, kun je 'Taxi Driver' zien als een kritische film over een onbezonnen oorlog en een systeem dat militairen vervolgens aan hun lot overlaat. Scorsese kreeg er in Cannes een Gouden Palm voor.

Zonder de waanzin van types als beurshandelaar Jordan Belfort in 'The Wolf of Wall Street', zou Amerika nooit zijn geworden wat het nu is

'Goodfellas' is gebaseerd op de memoires van de Amerikaanse gangster Henry Hill, die later informant werd voor de FBI. Het is niet het koningsdrama over de maffia dat Francis Ford Coppola in 'The Godfather' liet zien, maar een verhaal over het voetvolk, de uitvoerders. Scorsese laat zien hoe in de jaren veertig voor veel jongens uit armere buurten de maffia een carrière kon bieden die ze nergens anders konden vinden.

Raging Bull. © RV

Zijdelings laat de film ook de systematische corruptie bij politie en justitie zien. Voor Scorsese zijn mensen als maffiabaas Al Capone net zo goed een founding father van de Verenigde Staten als de politici die die eretitel doorgaans krijgen toebedeeld.

Niet dat de regisseur hun daden ook maar voor een seconde goedkeurt, want hij laat altijd de keerzijde van het streven naar macht en bezit zien. Maar, zegt Scorsese, dit land is er wel op gebouwd. Zonder de waanzin van types als beurshandelaar Jordan Belfort in 'The Wolf of Wall Street', zou Amerika nooit zijn geworden wat het nu is.

