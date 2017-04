Er is heus nog vraag naar vinyl

Het is dat de plastic bakken met elpees voor de deur verraden dat je bij de winkel Jottem terecht kunt voor vinylmuziek. Als je niet beter zou weten, zou je het pand in de Roermondse Schoenmakersstraat met gemak aanzien voor een hippe designerzaak. Binnen staan de platen met zorg uitgestald in blankhouten bakken op hoge, donkere poten. De metalen kasten en robuuste tafels zijn, net als de kunstwerken aan de muur, te koop. Uit de speakers oude hits van David Bowie, ook te koop.

In tijden van gratis muziek via Spotify en andere streamingdiensten een platenzaak beginnen: gekkenwerk, zou je zeggen. Toch openden afgelopen jaar vier nieuwe platenwinkels in Nederland, waaronder Jottem Record Shop in Roermond. De winkel van Patrick (37) en Jennifer Tigges (36) doet vandaag voor het eerst mee aan Record Store Day, een feestdag om de onafhankelijke platenboer in het zonnetje te zetten.

Al onze platen, zowel tweedehands als nieuw, zijn door onze handen gegaan

Dj-school Eigenlijk waren Patrick en Jennifer helemaal niet van plan een platenzaak te beginnen. Naast zijn baan als salesadviseur kluste Patrick al jaren bij als diskjockey. Een dj-schooltje beginnen, dat leek hem wel wat. Het idee om daarnaast elpees te gaan verkopen, kwam daaruit voort. In de kelder van de winkel geeft Patrick een paar keer per week draaitafelles en boven gaan de platen over de toonbank. "Het eerste idee was witte Ikeakasten met elpees in plastic bakken," zegt Patrick. "Geen poes-pas en praktisch bij te houden naast de dj-school." "Maar," vult Jennifer hem aan, "Als we het dan toch gingen doen, dan maar meteen helemaal goed." Tekst loopt door onder afbeelding De speciale uitgave van de elpee van Sharon Jones heeft een 'fotolijst' als hoes. De single 'Africa' heeft de vorm van het gelijknamige continent. Rechts een ander collector's item: 'Blade Runner'van Vangelis. © RV

Amy Winehouse De locatie voor de winkel was snel gevonden. De eigenaar van de audiospeciaalzaak aan de overkant van de straat had wel oren naar een platenzaak voor de deur. Patrick: "Mensen die op stand hun audioapparatuur kopen, bezoeken ook onze winkel." Platenjagers zullen voor de deur moeten liggen om de speciale edities die op deze dag beschikbaar zijn te bemachtigen "Hebben jullie iets op vinyl van Amy Winehouse?", onderbreekt een klant. In een kwestie van seconden vist Patrick een hoes uit een bak. Kleinschaligheid is waarin Jottem zich wil onderscheiden. "Bij andere winkels hebben ze misschien een groter aanbod, maar daar moet je de platen wel zelf uitzoeken," zegt Jennifer. "In de platenzaak waar wij elkaar vijftien jaar geleden ontmoetten, hebben we ervaren hoe belangrijk het is dat degene achter de kassa weet wat er in z'n winkel staat. Al onze platen, zowel tweedehands als nieuw, zijn door onze handen gegaan." Tekst loopt door onder afbeelding © RV

Kassa Patrick en Jennifer kunnen hun boterham (en die van hun twee dochters) beleggen door de combinatie van dj-lessen, plaatverkoop, en de feesten die ze maandelijks organiseren. "Met alleen de verkoop van nieuw vinyl zouden we het niet redden," zegt Jennifer. Op Record Store Day opent Jottem al om acht uur in de ochtend. Platenjagers zullen voor de deur moeten liggen om de speciale edities die op deze dag beschikbaar zijn te bemachtigen. In de middag treden, net als in de 98 andere deelnemende platenwinkels door het hele land, verschillende dj's en artiesten op. "Maar tot elf uur rinkelt de kassa," zegt Patrick. "Dat is ook belangrijk." Tekst loopt door onder afbeelding © RV

Festijn voor de platenverzamelaar Ieder jaar weer rommelen platenmaatschappijen in hun catalogus om te bedenken met welke gekke heruitgaven ze verzamelaars op Record Store Day helemaal gek kunnen krijgen. De lijst met exclusieve RSD-uitgaven loopt in de duizenden. De meest bijzondere van dit jaar móet wel de single Africa/Rosanna van Toto zijn. Niet alleen omdat de cultstatus van het nummer uit 1982 de afgelopen jaren zo'n beetje parallel loopt aan de verhipstering van vinyl, maar vooral vanwege de vorm van deze plaat. Die heeft namelijk de vorm van Afrika. Vermoedelijk ook razendsnel uitverkocht: de 7 inch met de twee megahits van Broederliefde: 'Jungle / Mi No Lob', die in gelimiteerde oplage van 500 stuks wordt uitgebracht. Ook mooi: vroege gospelopnames van soulzangeres Sharon Jones, oplage 2500 stuks, gestoken in een fotolijstje als hoes. In oplage van 3500 stuks: de soundtrack van Blade Runner van Vangelis, op picture disc. En voor countryfans is de speciale uitgave van Blaze Foley's eerste opnames 'Sittin by the Road' een must: 180-grams vinyl, en helemaal goudkleurig.

