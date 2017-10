Er is een verschil tussen variatie en verschil

Het gezelschap was gevarieerd, en er kwamen dan ook verschillende interessante gezichtspunten uit. 'Vensters op de taal', zou je kunnen zeggen. Een van die vensters was 'variatie en verschil'. Is dat niet hetzelfde, vroeg iemand tijdens de discussie na aan het einde. Tja ergens wel. Maar er is ook een verschil.

Als je het hebt over verschillen, dan contrasteer je steeds twee elementen van een telbare hoeveelheid. Meestal combineer je het woord 'verschil' dan ook met het voorzetsel 'tussen,' dat in de verte met het woord 'twee' te maken heeft. Zo kun je zeggen: 'Er is verschil tussen het Nederlands en het Duits.' Maar je zult nooit zeggen 'Er is variatie tussen het Nederlands en het Duits.'

Het woord 'variatie' gebruik je uitsluitend voor het aangeven van verschillen binnen een groter geheel. Vandaar dat je 'variatie' meestal gebruikt met voorzetsels als 'binnen' of 'in': 'Er is variatie binnen het Nederlands'.

Je kunt het nog beter zien bij de werkwoorden. Als je zegt: 'Het Nederlands en het Duits verschillen sterk', dan heb je het over de verschillen tussen het Nederlands en het Duits. Je hebt dan ook sterk de neiging om er 'van elkaar' bij te zetten. Zeg je echter: 'Het Nederlands en het Duits variëren sterk', dan heb je het over interne verschillen.

Variatie en verschil komen dus wel op hetzelfde neer, maar je past ze verschillend toe.

