Er gaat wel degelijk iets boven Groningen: het Duitse Waddeneiland Borkum

Er gaat wel degelijk iets boven Groningen. Wat de reclamecampagne van de provincie ook beweert: wie op de dijk bij Eemshaven staat, ziet in het noorden het uitnodigende silhouet van een eiland. Dat eiland heet Borkum. Gezien de positie op de kaart zou het bij Nederland, bij Groningen mogen horen. Een lijn van Hoogezand pal noordwaarts, over Loppersum en Uithuizermeeden, komt bij Borkum uit. De landsgrens volgt echter de monding van de Eems: vandaar dat Rottumeroog het meest oostelijke van de Nederlandse Waddeneilanden is.

Alleen de treinreis vanuit Groningen maakt een uitstapje naar Borkum al tot een genot. Langs het spoor liggen dorpen als Sauwerd, Winsum en Warffum verleidelijk te wezen. Tussen kleine huizen van rode baksteen vang ik glimpen op van windmolens, kerken en statige rentenierswoningen.

Pal aan de haven

In Usquert zou ik willen uitstappen, al was het maar vanwege de plaatsnaam, in Uithuizermeeden om van dichtbij een blik op de wonderschone kerktoren te werpen. Maar dan kom ik nooit waar ik zijn wil - en vandaag is dat Borkum. Voorbij Roodeschool doorsnijdt de spoorlijn tot drie keer toe een dijk, om pal aan de haven te eindigen. De veerboot Münsterland ligt al te wachten. Aan boord ben ik meteen op Duits grondgebied. De Speisekarte op tafel spreekt twee talen: Duits en Oost-Fries. Vegetarische gerechten heten in de streektaal ‘Grööntüüg’ een ‘Hapke’ is een snack. Prominent op de lijst met dranken staat thee, op traditionele Ostfriesische wijze.

Het is een voorbode van wat me op het eiland te wachten staat, waar de ene Teegarten na het andere Teehaus de specialiteit van de streek serveert. De ceremonie schrijft per persoon drie kopjes voor, elk met een klontje kandij en een lepeltje room.