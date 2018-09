EO opgelucht: NPO draait bezuiniging op levensbeschouwing terug

Dat meldt de EO. In juli sloeg de omroep groot alarm over de bezuinigingen. De NPO had toen besloten 7 ton minder uit te trekken voor de tv-programma's 'Adieu God', 'De Kist', 'De Verandering' en 'Ik mis je', naar eigen zeggen omdat hij vond dat er op de publieke zenders al genoeg aandacht was voor religie. Een snee in ‘het hart van onze programmering’, vond de EO.

In een juridische procedure die de omroep tegen de NPO aanspande, bleek dat er bij dat overkoepelende orgaan voor de omroepen wat misverstanden leefden, zegt EO-directeur Arjan Lock. “Zoals het idee dat steeds minder Nederlanders aan levensbeschouwing doen. Als je kijkt naar ledentallen van kerkgenootschappen is de trend inderdaad dalende. Maar wij zeiden: religiositeit en zingeving kun je niet in zulke cijfers vatten.”

Het kerkbezoek neemt af, maar de interesse in dingen die niet tastbaar zijn, die blijft Arjan Lock

De EO schermde onder meer met 'De Verandering': dat mag dan gaan over mensen die een grote omslag meemaakten in hun leven, en over de rol die hun geloof daarin speelde, maar het trekt overwegend kijkers zonder een kerkelijke achtergrond. “Zulke programma’s houden het maatschappelijke gesprek over levensbeschouwing gaande”, zegt Lock. “Het kerkbezoek neemt af, maar de interesse in dingen die niet tastbaar zijn, die blijft.”

Helemaal verdwijnen zouden de programma’s niet, ook niet onder de bezuinigen. “Het budget en de zendtijd zou gehalveerd worden. Dan kun je dus maar half zo veel afleveringen maken.”

Uit eigen zak Ook de bij wet vastgelegde ‘religieuze representatie’ zorgde voor verwarring. Op aansporing van Den Haag haalde de EO begin 2016 de protestantse IKON, de Zendtijd voor Kerken en de Joodse Omroep in huis. Een deel van de EO-zendtijd gaat nu naar programma’s die worden gemaakt namens de protestantse kerken en joodse organisaties. Lock: “Maar daarnaast maken we dus ook die brede levensbeschouwelijke programma’s.” Niet alle bezuinigingen zijn teruggedraaid: de NPO-bijdrage van 3 ton voor de EO Jongerendag, de Nederland Zingt-dag en tv-programma 'De Nationale Bijbelquiz' is nog steeds van de baan. De EO betaalt dat geld nu uit eigen zak.

