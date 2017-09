Enorme Haring terug in Stedelijk

De Amerikaanse kunstenaar maakte het doorzichtige doek, bekend geworden als 'Het Velum van Keith Haring', in 1986 speciaal voor de aan hem gewijde tentoonstelling in het museum. Op eigen initiatief: hij stond erop dat niet alleen zijn bestaande werk zou worden opgehangen.

Haring wilde graag iets nieuws maken, het was immers zijn eerste grote museale tentoonstelling buiten de VS. En dus ging de schilder in een van de museumkamers van het Stedelijk met zijn spuitbussen aan de slag. Hij was er een volle dag mee bezig, om het doorschijnende doek van twaalf bij twintig meter vol te spuiten met dansende poppetjes, kruipende baby's en krioelende beesten in die zo kenmerkende, dikke, zwarte lijnen.

Het was weer eens tijd het enorme werk onder het stof vandaan te halen. Woordvoerder Stedelijk Museum

Na afloop van de tentoonstelling verdween het opgerold en wel in de opslag van het museum, vanwege de afmetingen en het materiaal was het te kwetsbaar om het te laten hangen. Niet dat het werk vergeten was, laat een woordvoerder van het museum weten, maar het was weer eens tijd het enorme werk onder het stof vandaan te halen.

'Het velum van Keith Haring' in 1986 boven de trap in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Collectie Stedelijk Museum. © Keith Haring Foundation

Afgelopen zomer werd het gerestaureerd, en vanaf 12 oktober wordt het minstens een half jaar bovenaan de beroemde trap in de centrale hal gespannen, op de plek waar het dertig jaar geleden ook hing.

Keith Haring begon als straatkunstenaar in de metro's van New York, maar groeide in tien jaar tijd uit tot internationaal gevierd beeldend kunstenaar. Hij sneed met zijn werk maatschappelijke thema's aan, zoals racisme, drugs en oorlog. Een ander terugkerend onderwerp was aids, de ziekte waaraan hij in 1990 op 31-jarige leeftijd overleed.

