En weer reageren er een stel lezers

De afgelopen week schreef ik over een woordspeling uit een carnavalsoptocht. Ik gebruikte daar de zin ‘…en dan maken een stel carnavalsgrapjassen weer een woordspeling…’ Prompt kreeg ik een mail van een lezer, voor wie blijkbaar de maat vol was. ‘Soms heb en had ik wel de neiging om te reageren op het gebruik van bepaalde zinsconstructies of de toelaatbaarheid van woorden die nu eenmaal veranderen in spreek- en schrijftaal’, zo schreef hij, maar ‘vandaag wil ik echt reageren’. Wat was het punt? ‘Wanneer een stel onderwerp is, moet de persoonsvorm toch maakt zijn.’

Uiteraard heb ik dat meteen nagezocht, want je weet nooit of de officiële taalregels plotseling veranderd zijn

Uiteraard heb ik dat meteen nagezocht, want je weet nooit of de officiële taalregels plotseling veranderd zijn. Maar nee hoor: op de website van de Taalunie wordt dit behandeld onder het kopje ‘Aantal (een aantal mensen was/waren)’. Wat staat daar? ‘In de meeste zinnen is zowel het enkelvoud als het meervoud mogelijk.’

Ik snap wel wat er aan de hand is. Vroeger (en dat gebeurt nog weleens) werd in het onderwijs gesteld dat je bij een aantal het beste altijd enkelvoud kunt gebruiken want dan krijg je nooit taalkritiek, maar dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Ofwel je accepteert de adviezen van de Taalunie, en dan moeten de taalcritici nodig bijgeschoold worden, ofwel je verwerpt de officiële regels en je pleit voor een anarchie waarin de felste critici altijd gelijk hebben.

