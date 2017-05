En wéér is er ruzie na het Songfestival

Dieper vanuit ons hart kon dit liedje niet komen

Lees verder na de advertentie

Dat is toch wel het laatste wat je wilt als stoere Zeeuw: de indruk wekken dat je een slechte verliezer bent. Paskal Jakobsen en Peter Slager, zanger en bassist van Bløf, hadden maar beter hun mond kunnen houden over Og3ne en het Songfestival. Maar het zat ze blijkbaar hoog dat het liedje, dat ze op verzoek hadden geschreven, uiteindelijk niet het nummer was waarmee Lisa, Amy en Shelley deelnamen aan het muziekfestijn. Paskal zei in het AD geïrriteerd: “Ik vind het nog steeds veel beter dan het lied waarmee ze nu hebben meegedaan. Dat was gemaakt door hun vader, begreep ik. Ik vraag me af waarom ze dan überhaupt al die andere componisten hebben gevraagd om te gaan schrijven. Blijkbaar wisten ze van tevoren wat het moest worden.” Peter voegde er aan toe: “Ik mag het misschien niet zeggen, maar zo’n keuze levert de familie natuurlijk wel wat op qua royalty’s.”

Je mag natuurlijk alles zeggen, maar of het verstandig is … Rick Vol, de vader van Og3ne en inderdaad de schrijver van ‘Lights and Shadows’, reageerde verontwaardigd. “Dieper vanuit ons hart kon dit liedje niet komen. Betwistbaar blijft het of andere liedjes beter waren dan dat van mij, maar dat ’t ons om royalty’s te doen zou zijn is de meest schandalige uitspraak.”

Het kan je vrienden kosten, kijk naar Anouk en Trijntje Oosterhuis

Was het Paskal en Peter als enigen in heel Nederland ontgaan dat het liedje van Og3ne een ode was aan hun doodzieke moeder? Dat de keuze op dit liedje viel, voor en door familie gemaakt, was praktisch onvermijdelijk. Bovendien eindigde Og3ne op een heel verdienstelijke 11de plaats. Met 42 deelnemende landen is dat helemaal niet verkeerd. Vijf jaar geleden kon Nederland alleen maar dromen van dit soort songfestivalsuccessen.

Is dit het waard? Inmiddels zien veel artiesten wel dat deelname hun carrière een flinke oppepper kan geven. Maar het kan je vrienden kosten. Kijk naar Anouk en Trijntje Oosterhuis. Met Anouk keerden de kansen voor Nederland, toen ze in 2013 negende werd. Twee jaar later wilde Trijntje het ook weleens proberen. Anouk schreef een nummer voor haar, maar het werd een deceptie. Trijntje strandde in de voorronde. Anouk wist wel hoe dat kwam en was niet te beroerd dat met heel Nederland te delen, aan tafel bij Humberto Tan. Nee, aan het liedje had het natuurlijk niet gelegen. Wel aan de waardeloze presentatie van Trijntje, te beginnen met het gedoe over haar outfit. “Als je een jurk draagt met een uitsnijding tot op je schaambot, moet je niet verbaasd zijn dat er opmerkingen komen. Ze zong het prima, maar de rest was gewoon niet top.” Toen Anouk na de uitzending haar telefoon weer aanzette had een woedende Trijntje haar hele voicemail vol geschreeuwd. De dames hebben elkaar sindsdien niet meer gezien. Net als Waylon en Ilse DeLange, die in 2014 tweede werden als The Common Linnets. Een internationale carrière lonkte, maar de verhoudingen waren blijkbaar al danig verstoord toen ze samen op het podium stonden in Kopenhagen – super professioneel, het optreden wekte de indruk van een prille romance. Na terugkomst in Nederland verdween Waylon volledig van de radar, terwijl Ilse in haar eentje de felicitaties in ontvangst nam. #waariswaylon? hield het land een volle week in zijn greep. Toen de muzikant weer opdook wilde hij maar weinig kwijt over de ruzie. “Ik had best door willen gaan, maar alleen op basis van gelijkwaardigheid.” Ilse had het cryptisch over ‘de mooiste en tegelijkertijd de zwartste periode in mijn leven’. Zij wil het er nooit meer over hebben en vond een vervanger om door te kunnen met The Common Linnets. Dat zit Waylon toch niet lekker, mogen we opmaken uit het nummer ‘Jailbird’ dat hij begin dit jaar uitbracht: I guess you’ll try to replace me with a con, so incredible to think you stoop so low. De artiest die wordt uitverkoren om volgend jaar in Lissabon te schitteren, moet nog maar eens goed nadenken of dit het allemaal waard is. Harmen van Dijk is redacteur van Tijd. Wekelijks bespiegelt hij de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daar buiten. Reacties naar: h.vandijk@trouw.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.