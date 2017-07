En opnieuw verontrust Damien Hirst

Zelden zal een kunstshow zulke tegengestelde reacties hebben opgeroepen als 'Treasures from the Wreck of the Unbelievable' (Schatten uit het wrak van de Ongelooflijke) van de Engelse kunstenaar Damien Hirst (1965). 'Een van de slechtste tentoonstellingen van moderne kunst van het laatste decennium', schreef de ene criticus, 'Damien Hirst verkocht een leugen, en dat deed hij heel goed', schreef de ander.

Naar deze eerste show van Hirst sinds jaren werd met spanning uitgekeken. Nadat hij in de jaren negentig en nul een van de bekendste moderne kunstenaars werd door opmerkelijke beelden als een haai op sterk water, een uitstalling van pillen in een vitrine en een doodshoofd bedekt met diamanten ('For the Love of God'), werd het stil om hem heen. Steeds vaker kwam hij met slappe aftreksels van zijn sterke ideeën: eindeloze hoeveelheden stippenschilderijen, een herhaling van de pillenetalage met sigarettenpeuken, andere beesten op sterk water.

De ideeënmachine van Hirst leek uitgewerkt. De nieuwe weg die hij toen insloeg, schilderen, was ook al geen succes. Dat vak bleek veel moeilijker dan hij had gedacht.

Maar kennelijk heeft hij de afgelopen jaren ook aan iets anders gewerkt. Aan deze show in Venetië: de inboedel van een schip dat 2000 jaar geleden in de Indische Oceaan zou zijn gezonken. Hirst liet de inhoud van het schip, The Unbelievable, opduiken en toont de gevonden inhoud op twee locaties in Venetië, het Palazzo Grassi en Punta della Dogana.

Een tentoonstelling die allerlei tegenstrijdige gevoelens oproept en nog lang in je gedachten naijlt. En is dat niet precies wat kunst moet doen?

Het verhaal eromheen is ook al grotesk. De inboedel van het scheepswrak zou een kunstverzameling zijn geweest van een slaaf die zich had vrijgekocht. De man zou beelden hebben verzameld uit allerlei beschavingen. Dat bood Hirst de kans om met iconische beelden aan de slag te gaan en er een eigen draai aan te geven.

De grootte van de tentoonstelling is verbazingwekkend, de grootte van de beelden ook. Een heel aantal paste niet door de deur en werd in stukken gezaagd en binnen weer opgebouwd.

Zelfs al heb je het op plaatjes gezien, bij binnenkomst in Palazzo Grassi sla je van verbazing bijna achterover. Ook al omdat je je hoofd ver in je nek moet leggen, om het gigantische beeld dat de binnenplaats van het paleis in beslag neemt, helemaal te zien. Achttien meter, drie etages hoog, is dit mannenbeeld zonder hoofd. Van pikzwart beschilderd kunsthars. Een goedgebouwde naakte man, net een Grieks beeld, maar dan overdekt met koraal, algen, takjes en schelpjes.

Hilariteit

Suppoosten moeten regelmatig aan bezoekers uitleggen dat dit echt allemaal 'kunst', dus 'namaak', is. Niet alleen de voorwerpen, maar het hele verhaal eromheen. Hirst heeft er alles aan gedaan om de illusie van het scheepswrak compleet te maken. Op verschillende quasi-serieuze films en stills is te zien hoe duikers op de bodem van de zee allerlei beelden ontdekken en ze vervolgens naar boven takelen, aan boord van een schip. Wat moet het gekost hebben om dat in scène te zetten? Je kunt verontwaardigd zijn over het feit dat Hirst de bezoekers voor de gek houdt, maar dat is moeilijk vol te houden. Is fantasie niet onontbeerlijk in kunst? Het is gewoon een goede grap van Hirst.

Het komische van deze show is ook dat die impliciet de draak steekt met andere tentoonstellingen. Zo heeft Hirst vitrines vol munten - op grootte geordend - speren en messen, kommetjes, kettingen en andere 'prullen' neergezet. In verduisterde ruimtes met ledlicht in de vitrines komen ze goed uit, net als in archeologische tentoonstellingen. Daar loop je dan langs die nepspullen. Ga je serieus kijken naar wat er op de muntjes staat - het is tenslotte kunst - of slaat dat nergens op? Wat moet je met die rijen met zwaarden en halsversieringen?

Maar is dat niet precies wat je altijd denkt in archeologische musea? Ze stallen alles uit wat er gevonden is, maar wat moet je ermee? Hirst prikkelt op speelse wijze je gedachten. Kun je een volgende keer nog zonder ironische bijgedachten een museum bezoeken?

