En er was....... ledlicht in het Concertgebouw

Orkest, koor en aartsengel Raphaël murmelen in die eerste maten een beetje in c-klein over de chaos die de aarde op dat moment nog is. Dan zingt het koor ‘Und es ward Licht’ - de eerste drie woorden nog aarzelend en zacht om dan op ‘Licht’, samen met het orkest fortissimo te exploderen in een stralend C-groot. Alsof inderdaad pardoes het licht aan gaat.

Tijdens de succesvolle première in Wenen kwam dat muzikale ‘Licht’ destijds zo onverwacht en overdonderend binnen dat de passage een regelrechte sensatie veroorzaakte en men minutenlang niet verder kon spelen. De toehoorders kwamen amper tot bedaren.

Licht kan alles veranderen, niet alleen in Haydns ‘Schöpfung’. Zo is er in het Amsterdamse Concertgebouw, in een van de beroemdste concertzalen ter wereld dus, nieuw licht gekomen. Alles in het kader van een duurzamer, groener gebouw, en dus uitgevoerd met louter ledlampen.

Er is weinig ruchtbaarheid aan gegeven, geen persberichten of -foto’s, geen officiële presentatie. Het licht was er gewoon opeens, een beetje zoals dat ‘Licht’ van Haydn, alleen dan zonder diens geniale murmelende voorbereiding. Op de website van het Concertgebouw is wel een korte video te zien waarop iemand in een volle zaal het licht introduceert en kort alle mogelijkheden laat zien en uitlegt.

Ik krijg associaties met die ouderwetse en chique stoomcarrousel in de Efteling

Ziet het er anders uit? Nou en of. Bij mijn recente bezoeken, voor aanvang van een concert als de zaalverlichting nog niet gedempt is, krijg ik steeds associaties met die ouderwetse en chique stoomcarrousel in de Efteling. Geen idee waar die ietwat vreemde associatie vandaan komt, maar ik raak hem niet meer kwijt. Het Concertgebouw dateert weliswaar uit dezelfde periode als die stoomcarrousel, maar de kermisromantiek van die laatste is toch ver verwijderd van het serieuze classicisme van het Concertgebouw?