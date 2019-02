En de prijs voor beste Oscarspeech gaat naar... Spike Lee

De buddyfilm won ook voor het beste originele scenario en de beste bijrolacteur. Maar een zegetocht kun je het niet echt noemen. Er waren namelijk nog twee andere films die ook drie Oscars wonnen, en eentje die er vier opstreek.

Om te beginnen was er ‘Roma’ van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón die Oscars kreeg voor de Beste Buitenlandse Film, de Beste Regie en het Beste Camerawerk. Omdat de Oscar voor de Beste Regie doorgaans ook naar de Beste Film gaat, en iedereen al klaar leek te zitten om Cuarón voor de vierde keer op het Oscarpodium te begroeten, viel de grote finale nogal tegen.

Evenals enkele andere films die in de prijzen vielen, denk aan Spike Lee’s ‘BlacKkKlansman’ en Barry Jenkins’ ‘If Beale Street Could Talk’, buigt Green Book zich over racisme in Amerika. Maar de film doet dit op vrij clichématige wijze: door twee tegenpolen op pad te sturen en naar elkaar toe te laten groeien. Mahershala Ali is de gevoelige, Afro-Amerikaanse meesterpianist en Viggo Mortensen de grofgebekte, racistische Italiaanse Amerikaan uit de Bronx. Het is met andere woorden de minst subtiele van alle Oscarwinnaars.

Hoofdrolspelers van de film Green Book op het podium tijdens de uitreiking van de Oscar voor Beste Film. © AFP

Opvallend kleurrijk bleek het rijtje wel dit jaar. Black Panther, de eerste zwarte superheldenfilm, won ook drie Oscars, voor beste muziek, kostuums en production design. De film deed het daarmee opvallend goed. Hetzelfde geldt voor ‘Bohemian Rhapsody’ dat uiteindelijk het grootste aantal Oscars won, vier in totaal. Rami Malek, de Egyptisch-Amerikaanse vertolker van Queen-zanger Freddie Mercury, werd zoals verwacht uitgeroepen tot beste acteur. Daarnaast won het kassucces technische Oscars voor beste montage, beste geluidsmontage en beste geluidsmix.

Het voor tien Oscars genomineerde The Favourite was de grote verliezer met slechts één enkele Oscar voor de Engelse actrice Olivia Colman. ‘Vice’, de biopic over voormalig vice-president Dick Cheney, moest het doen met een troostprijsje: de Oscar voor de beste make-up. En meer dan een Oscar voor het Beste Lied zat er niet in voor ‘A Star is Born’. Lady Gaga nam hem huilend in ontvangst.

Bradley Cooper en Lady Gaga zongen samen Shallow uit A Star Is Born. Het nummer werd uitgeroepen tot beste filmsong. © AFP

De meest geëngageerde speech van de avond, en meteen ook de leukste en meest ontroerende, werd gehouden door Spike Lee bij het in ontvangst nemen van zijn allereerste Oscar (het beste scenario voor BlacKkKlansman). Lee, voor de gelegenheid volledig uitgedost in het paars, sprak over slavernij in Amerika en over zijn overgrootmoeder die slaaf was geweest. Hij wees ook op de presidentsverkiezing van 2020, en eindigde zijn bevlogen toespraak, die met een staande ovatie werd ontvangen, met vier woorden: Do The Right Thing.