En dan nog iets over de honderdeneerste Vierdaagse

Het Groene Boekje is duidelijk: honderdeneerste is de enige vorm die erin staat (de spellingcorrector van Word raakt de draad kwijt en doet de suggestie om 'honderden eerste' te spellen, wat natuurlijk iets totaal anders is). Toch is dit blijkbaar een 'onnatuurlijke vorm'. Hoe komt dat?

Lees verder na de advertentie

Het rangtelwoord 101e is zeldzaam, anders zouden we de vorm wel direct in ons taalgeheugen opslaan

De meeste rangtelwoorden eindigen op -ste. Dat is omdat de meeste telwoorden in het Nederlands eindigen op een tiental (-twintig, -dertig, -veertig, enzovoorts), en die krijgen allemaal -ste. Alleen telwoorden op -tien (dertien, veertien), en de meeste getallen onder de tien (behalve één en acht) krijgen een rangtelwoord op -de (tweede, derde, vierde). Dat -ste komt van een overtreffende trap (net als in 'mooiste') en -de is eigenlijk de gewone zwakke verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord.

Waarom vinden we dit zo verwarrend? Ik denk omdat we de neiging hebben om bij 'honderdeneen' niet uit ons geheugen te putten, maar het rangtelwoord ter plekke te vormen. Dan vallen we terug op de zwakke vorming, misschien ook omdat je daar bij breukgetallen ook vaak voor kiest. Wellicht herinnert u zich dat u op school een breuk als 67/101 als 'zevenenzestig honderdeneende' hebt uitgesproken.

Het rangtelwoord 101e is zeldzaam, anders zouden we de vorm wel direct in ons taalgeheugen opslaan. Maar blijkbaar doen we dat dus hier niet.

Lees ook de eerdere afleveringen van onze taalrubriek.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.