Emilio Guzman als ridder die niet meer wil vechten

Moet je wel een kind op de wereld zetten? Cabaretier Emilio Guzman twijfelt hardop in zijn vierde soloprogramma 'Kom dan!' Zijn vriendin wil moeder worden, maar schuilt in Guzman wel een vader?

Lees verder na de advertentie

Het is een herkenbare en authentieke vraag, die voor Guzman een scherp randje heeft. Want zijn eigen vader, een werkloze alcoholist die al gauw uit zicht verdween, was niet bepaald voorbeeldig. De twijfel én de afwezige vader zijn bekende thema's uit eerdere voorstellingen. Ook komt in de Amsterdamse Kleine Komedie zijn flamboyante broer Javier Guzman, net als hij cabaretier, weer voorbij. Emilio is het brave broertje: terwijl Javier verslaafd was aan alcohol en drugs, is hij aan nu.nl verslaafd.

Als politiek geëngageerd cabaretier móet Guzman het nieuws wel fanatiek volgen, vertelt hij, in een decor met een grote wereldbol op de achtergrond. Zelf draagt hij een zeventiende-eeuwse variant van het ridderkostuum, een Don Quichot-outfit. Cervantes' edelman is één van zijn jeugdhelden.