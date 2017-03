Lees verder na de advertentie

In een bevroren landschap ergens in het noorden van Noorwegen bezoekt Roos de moeder die ze op haar achtste verliet om met haar vader in Nederland te gaan wonen. Iets wat moeder haar waarschijnlijk nooit vergeven heeft, al is de reden voor hun kille verstandhouding al lang niet meer zo simpel. Een keer per jaar komt Roos naar het afgelegen huis in de bossen, in de hoop iets van liefde te bespeuren. Meestal vertrekt ze met ruzie.

Koole vermijdt uitleggerige dialogen en laat als het even kan de beelden spreken

Rifka Lodeizen speelt een mooie, sterke hoofdrol en lijkt nog steeds met elke film als actrice te groeien. Elsie de Brauw als moeder Louise is de andere grote kracht van Boudewijn Koole's moeder-dochter-drama. In de eerste helft beperkt het scenario haar tot schijnbare onverschilligheid en afgemeten antwoorden, maar vervolgens laat ze haar verdediging beetje bij beetje zakken. Zonder een moment sentimenteel te worden.

Dat kun je van het scenario niet zeggen. Koole is duidelijk van de minder-is-meer-school: hij vermijdt uitleggerige dialogen en laat als het even kan de beelden spreken. Waarom acteurs en film dan opzadelen met een paar goedkope plotwendingen? Waarom moet Roos zo nodig desastreus nieuws komen brengen, ook al helpt dat de titel verklaren? Waarom haar de deur uit laten stormen en vervolgens een ongelukje laten krijgen zodat ze toch weer bij moeder in de auto belandt, waarna ze eindelijk dat louterende gesprek kunnen hebben?

Zulk melodrama heeft de film niet nodig. De ballast van een ongedeeld verleden en de zoektocht om toch iets gemeenschappelijks te vinden, was sterk genoeg geweest.

