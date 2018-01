Elke week Haydn: dat is beslist geen straf

Maar ik begreep de vraag direct. In november 2016 schreef ik hier op deze plek over Haydn. Ik was toen net begonnen aan mijn nieuwe functie van eindredacteur op de krant. Twee jaar lang ging ik stukken van anderen redigeren, zonder daarbij de muziek en het schrijven erover geheel uit het oog te verliezen. Dat laatste is gelukkig gelukt tot nu toe, en dat eerste overigens ook.

In die bewuste column stelde ik mezelf gerust met de constatering dat die twee jaar zo om zouden zijn. Twee jaar stond immers gelijk aan slechts 104 weken, precies de hoeveelheid symfonieën die Haydn heeft gecomponeerd. Zoals een gevangene in zijn cel de weken afstreept, zo zou ik tijdens mijn eindredactie-periode elke week een cd met een symfonie van Haydn opzetten. Die vergelijking is niet negatief bedoeld, want het elke week beluisteren van een Haydn-symfonie is beslist geen straf, net zomin als werken op de eindredactie trouwens.

Dus de ietwat bezorgde vraag 'Hoe is het met Haydn?' was eigenlijk een verkapte manier om te vragen hoe lang ik nog op de eindredactie moet doorbrengen. Nou, ik ben inmiddels aanbeland bij symfonie 64. Nog 40 te gaan dus, al klopt dat ook weer niet helemaal, maar daarover zometeen.

Vroeger dacht men dat Haydn geboren was op 1 april, de dag waarop men mensen fopt. Eigenlijk best jammer dat die datum later 'gecorrigeerd' werd naar 31 maart, want als er één componist is die van het foppen zijn handelsmerk heeft gemaakt, dan is het Haydn. In elke symfonie zet hij je op het verkeerde been; vanwege een onverwachte toonsoort, een rare wending, een onregelmatig ritme, een plotse pauze. Die fop-momenten leverden de symfonieën leuke bijnamen op. Er zijn weinig symfonieën die zo gretig met bijnamen gelabeld zijn als die van Haydn.