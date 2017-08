Inderdaad, dit is ook een mooi voorbeeld van de zogeheten kwantificatie: het aftellen van verschillende mogelijkheden. Ik denk dat het grappige van 'elke tweede dinsdag in augustus' gelegen is in de suggestie dat er in augustus een heleboel tweede dinsdagen vallen, en dat die allemaal bedoeld worden als mogelijke speeldagen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat de speeldag valt op de (enige echte) tweede dinsdag in augustus, en dan elk jaar.

Maar kun je dat wel zeggen, 'elke tweede dinsdag in augustus'? Natuurlijk. Immers, met een omschrijving als 'elke tweede dinsdag van de maand' heeft niemand problemen, en dat is in principe dezelfde constructie. Er is maar een tweede dinsdag van elke maand.

Taalkundig gaat het hier om een verschil in 'bereik': in de bedoelde betekenis zeg je dat er altijd (elk jaar) een tweede dinsdag in augustus is, en dat je elk exemplaar bedoelt: de bepaling 'in augustus' valt binnen het bereik van 'elke'. In de 'grappige' betekenis vat je het zo op dat je in augustus elke tweede dinsdag neemt (wat suggereert dat er meer zijn). 'Elke' valt nu binnen het bereik van de bepaling 'in augustus.'

Bepalingen met 'van' vallen meestal binnen het bereik van 'elke,' met 'in' kunnen ze er ook buiten vallen.

